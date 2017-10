Negyedannyi vegyszert vettek, mint amennyit állítólag kiszórtak - elítélték az árvíz utáni fertőtlenítőket

11 és fél évvel a munkák, 6 és fél évvel a büntetőeljárás kezdete után, kedden hirdetett ítéletet a Szegedi Törvényszék ebben az ügyben. A B. S. Alfa Betéti Társaság a 2006-os tiszai árvíz után fertőtlenítő munkákat végzett 14 Csongrád megyei település területén. A vád szerint a katasztrófavédelmi igazgatóság egy vezető tisztviselője győzte meg az önkormányzatokat a munka szükségességéről. A települések 283 millió forintot igényeltek erre a munkára a vis maior-alapból, ezt adták volna tovább a cégnek. Az állam a munkák egy részének szükségességét elismerte, a többit nem, ez alapján utalt pénzt. A települések 58 milliót fizettek ki a bt.-nek.



A vádirat szerint a cég a szerződéskor megtévesztette a polgármestereket. Ezt a Szegedi Törvényszék Tóth Tibor vezette tanácsa is így találta. A bíró szerint az vitathatatlan, hogy fertőtlenítésre szükség volt, de nem akkora területen, amekkorára a bt. szerződött az önkormányzatokkal. A cég – ha tényleg ért ahhoz, amit elvállalt – szól az önkormányzatoknak, mely területeken szükségtelen elvégezni ezt a munkát. Nem szólt, arról sem, hogy nem tud szakszerű ellenőrzést biztosítani. Az epidemiológiai központ számítása szerint ha a szerződésekkel lefedett területeken tényleg elvégzik szakszerűen ezt a munkát, ahhoz 4400 tonna vegyszerre lett volna szükség. Ehhez képest a bt. e mennyiség negyedéről tudta bebizonyítani, hogy meg is vette. A bíró ismertetett egy táblázatot is, amelyből kiderült: ha csak a papírokat nézzük, a 14 településből 10-nél akkor is gond van. Két esetben a munkát hamarabb elvégezték, mint hogy szerződést kötöttek rá, előfordult, hogy a teljesítési igazolás után is dolgoztak, illetve hamarabb számláztak, mint hogy elvégezték volna a munkát. Előfordult olyan a nyilvántartás szerint, hogy egy kisebb területen tíz ember négy napig dolgozott, egy nagyobb darabon meg hamarabb végeztek kevesebben. Azt pedig utóbb el is ismerték, hogy az alvállalkozókkal közösen számlákat hamisítottak. Az ítélet szerint ez folytatólagosan elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás.



A törvényszék S. Á.-t 2 év börtönre és 5 millió forint pénzbüntetésre, S. K.-t 2 év börtönre és 2 milliós pénzbüntetésre, T. J.-t 2 év börtönre és 3 milliós pénzbüntetésre ítélte, és eltiltotta őket 5, illetve 2 és 4 évig attól, hogy gazdasági társaságot vezessenek. A szabadságvesztés végrehajtását 5 évig felfüggesztették. B. I., aki többszörös visszaeső, 1 év 6 hónap börtönt kapott, amit le kell ülnie, és 1,5 millió forint a büntetése. A VII. rendű vádlott B. G. is felfüggesztett börtönt kapott, 1 év 6 hónapot, és 1 milliós pénzbüntetést. A 3 és félmilliós bűnügyi kötség nagy részét is a vádlottaknak kell megfizetniük. A VIII., IX., X., XI. és XII. rendű vádlottak megrovást kaptak a számlagyártásban való részvételért. Mióta az eljárás tart, két vádlott elhunyt.



Az ítélet kihirdetése után a legtöbben három nap gondolkodási időt kértek. S. Á. és T. J. védője is bejelentette: fellebbeznek. T. J. még a határozat kihirdetése előtt azt mondta, nem követett el bűnt, emellett szól az is, hogy Vásárhely például a munka teljes árát kifizette. Ez az ügy szerinte a magyar közigazgatás állatorvosi lova. Ha ők nem fertőtlenítenek, és az árvíz után fertőzés terjed, azok a hatóságok, amelyek utóbb a munkát szükségtelennek ítélték, a polgármestereket hibáztatták volna, és amiatt indul eljárás.