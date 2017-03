Negyedévente kézbesítik a szemétszámlát

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. azt is megírta, hogy a tömeges számlázás indulása az első negyedéves közszolgáltatási időszakra legkorábban április 15. után esedékes. A tavalyi évre kötött bérszámlázási szerződés meghosszabbítását tervezik a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-vel május végéig.Megírtuk, nem kaptak még idén számlát a Szegeden és környékén élők, emiatt aggódnak, hogy ugyanúgy egyszerre sok fizetnivalót küld ki nekik az NHKV, mint karácsony előtt tette (2017. március 3.: Félnek a feltorlódó szemétszámláktól ).Tavaly április óta a helyi hulladékszállítók nem számlázhatnak, kizárólag az állami holding. Az NHKV viszont csak novemberben kezdte el kiküldeni az elmaradt csekkeket. Pontosabban – mivel az állami cég számlázórendszere még nem működik – a nevében továbbra is a helyi szolgáltatók számláztak, bérben.Ez Szegeden és környékén érintette a megyénk 11 települését ellátó Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-t és a 35 településen szolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft.-t is. Ők decemberig összesen 350 ezer lakos ellátásáért számláztak az NHKV helyett.