Negyedéves szemétszállítási csekkeket küld az állami központ, de még nem találtunk olyat, aki kapott

Jönnek a szemétszámlák. Fotó: Frank Yvette

– Amit összevontak, még semmi nem működött rendesen – panaszkodott a kecskéstelepi Borbás Józsefné. Az asszony utánaszámolt, mivel idén még nem kapott szemétszámlát, ha mindet egyszerre küldik, a nyugdíjából fél évet kell majd megint egyszerre kiegyenlítenie. Már ha egyszer megkapja a fizetnivalókat. Egy Gera Sándor utcai asszony abban bízik, hátha már nem is küldik a számlákat, hanem a parlamenti választások előtt a politikusok bejelentik: eltörlik a rezsicsökkentés miatt. Akármennyit is számláznának neki, azt mondta, a 86 ezres nyugdíjából minden túlzás lesz.

– Érthetetlen a mai világban, a modern számítógépekkel miért nem tud számlázni az országos központ – háborgott Borbás Józsefné. Fotó: Frank Yvette

– Mindennap megnézem a postaládát, hátha bedobták a szemétszámlát, de nem jött még – néztük meg együtt Orbán Jánosné Viktóriával. Az asszony és családja negyedévre teljes áron 8253 forintot fizet majd. Azt a pénzt osztja be, ami van, első a rezsi, tette hozzá.Megírtuk: idén még nem kapott szemétszámlát a megyénk, Hódmezővásárhely kivételével (2017. május 12.: Megint elakadtak a szemétszámlák). Tavaly április óta a helyi hulladékszállítási szolgáltatók helyett kizárólag az erre a célra létrehozott állami cég, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) számlázhat a lakosságnak. Mivel nem készült el időre a számítógépes rendszere, az NHKV bérszámlázásra szerződött a helyi szolgáltatókkal tavaly év végéig. Akkor feltorlódva, de megkapta a lakosság a csekkeket. Idén viszont már csak az állami társaság küldheti a fizetnivalót, egységesen negyedévente.

Érdeklődésünkre az NHKV azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdte az országos számlázást. Egyúttal egységesíti is a számlázási rendszereket. Ezzel magasabb ügyfél-adatbiztonság, rugalmasabb ügyfélkiszolgálás és megbízható központi ügyintézés érhető el. Ezért átveszi és áttekinti az egyes közszolgáltatók adatbázisait. Az egységes számlázási rendszer kiépítése folyamatos és területenként eltérő ütemezésű, emiatt ügyfelei türelmét kéri. Az NHKV ugyanis a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás alapján számláz.A szegedi közszolgáltató által küldött adatok informatikai egyeztetését is elvégezték. (Ez 11 településen összesen nagyjából 42 ezer számlát jelent – a szerk.) Az állami holding szóvivői irodája hozzátette: májusban kétszer is rossz adatszolgáltatást kaptak, de a legutóbbiban már csak minimális hibákat találtak. Ezt a szolgáltató kijavította, és a számlákat a lehető leghamarabb kiküldik. Legvalószínűbb, hogy ezen a héten az ügyfeleknél lesznek a számlák.