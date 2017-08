Négyen polgármesterek, huszonhatan képviselők akarnak lenni Algyőn

Kövér Imréné szeptember 10-én elbiciklizik az időközi választásra. Fotó: Török János

– Mindent a Fidesz akar. Most egész Algyőt tervezik begyűjteni. Azért kellett ellehetetleníteni a jelenlegi polgármester munkáját, hogy a Fidesz nyerjen? Az iskolát is megszerezték már – közölte Bakos Ferenc.Az algyői férfi azt mondta, hogy minden körülmények között elmegy szavazni a nagyközségben szeptember 10-én tartandó időközi polgármester- és képviselő-testületi választásra. Megírtuk, hogy a képviselő-testület május 31-i rendkívüli ülésén állandó megosztottsága miatt feloszlatta magát, és időközi választások kiírásáról döntött. Hamarosan napvilágot látott a közlemény, hogy az időközi önkormányzati választáson nem indulnak a Fidesz algyői képviselői, és a helyi szervezet más jelöltet sem állít. Bakos Ferenc szerint ez nem így van, hiszen független jelöltként a polgármesternek és a képviselőnek bejelentkezők között is találni a kormánypárthoz húzó embereket.

Varga Ákos, a helyi választási iroda jogi helyettese mutatja: az ajánlószelvények alapján 4 polgármester- és 26 képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba Algyőn. Fotó: Török János

A nagyközség vezetői posztjáért négyen mérettetik meg magukat: a független Molnár Áron jelenlegi polgármester, Roczkó András szintén független algyői gyógyszerész, aki Molnár ellentáborába tartozott az előző ciklusban, valamint a Munkáspárt képviseletében a szegedi Budai László, illetve a Magyar Környezetvédők Pártjának színeiben a vásárhelyi Barna Zoltán.– Mindenképpen algyőinek kell megnyerni a választást, hiszen aki nem itt él, az nincsen tisztában a helyi családok problémáival, és róla se tudják, hogy egyáltalán honnan jött – ezt már Kovács Dezsőné Mária mondta. Az algyői asszony a két pártszínekben induló polgármesterjelöltet nem ismeri, nincs tisztában programjukkal. – Ez egy nagyon fontos szavazás lesz, hiszen a megosztottság miatt a település nem úgy fejlődött, ahogy elvárható lett volna az elmúlt két és fél évben. Sajnálom, hogy a polgármestert elnyomták, nem engedték érvényesülni. A polgármesteri hivatalban uralkodó rossz hangulat a település lakóinak kedvére is rányomta bélyegét –közölte.

Kövér Imréné minden eddigi szavazáson ott volt az urnafülkében. – Most is elmegyek. A polgármesterjelöltekről már tájékozódtam a szórólapok alapján. Ismerem a programjukat, de én elégedett voltam az eddigi vezető munkájával. A képviselőjelöltek száma szokás szerint magas – magyarázta az asszony. A nagyközségben 26 ember akar képviselő lenni a 2014-ben induló 27-tel szemben. A listán az előzőhöz képest 16 új név szerepel, tízen újfent megmérettetik magukat.