Négymilliárd forintból lesz új szálláshelyük a határvadászoknak

Szükség van a határvadászok számára szálláshelyre, ezért bontják le, majd építik újjá az egykori Vorosilov laktanyát Szegeden. A munka már korábban megkezdődött, de eddig csak találgatások voltak arról, hogy a rendőrség használja-e majd az épületet, illetve a területet.Megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK), hogy valóban ők alakíttatják-e át az épületeket. Megtudtuk, hogy a Készenléti Rendőrség határvadászainak a szálláshelye épül a laktanya helyén, ahol összesen 418 embert tudnak megfelelő körülmények között elhelyezni. Akik majd az új épületben lakhatnak, jelenleg a Készenléti Rendőrség XXV. és XXVI. Határvadász Bevetési Osztályán, Szegeden dolgoznak.

Az átalakítás nem olcsó, 4 milliárd 236 millió 539 ezer és még 29 forintot költenek rá. A rendőrség tervei szerint idén, valamikor a második negyedévben végeznek a munkákkal, és akkor át is adják az épületeket.Korábban írtuk, hogy megosztottak a Vadaspark lakópark lakói a szomszédjukban zajló épületbontás kapcsán.Volt, akit zavart a por, de olyan ott lakóval is találkoztunk, akinek semmi problémája nem volt az építkezéssel.– Hatalmas porral jár a bontás, mert az épület legfelső emeletéről talicskából öntik le az építési törmeléket, ami beteríti a környéket – mondta tavaly szeptemberben lapunknak egy nevét nem vállaló Teve utcai lakó.Akkor kiderült, hogy a szálló por zavar sokakat, amit megerősített a Vadaspark Lakópark Egyesület elnöke is, aki azért próbálta csitítani az indulatokat. Maul Ibolya elmondta, látta, hogy a harmadik emeletről öntötték ki a sittet.Egy másik, szintén név nélkül nyilatkozó nő arról beszélt, hogy valóban száll a por, és az nem komfortos, de nagy az építkezés, és szerinte vannak, akik túllihegik a dolgokat. A közösségi oldalon arról is írtak, hogy valakinek bezuhant a kertjébe egy ajtó a bontásról.

– Hozzánk esett be az ajtó. Átmentem reklamálni, rendesek voltak, megígérték, hogy többé nem történik ilyen. Mi nem kaptunk értesítést arról, hogy a szomszédunkban építkezés lesz, de elfogadom, hogy a bontás porral, zajjal jár – mondta Busa Zoltán.A nevét nem vállaló építésvezető pedig azt mondta, hogy ha a megszokott, „csővezetékes rendszeren" dobnák le a sittet, ugyanúgy porolna, mintha kidobnák az ablakon.– Látja ott a csúszdákat? – mutatott az udvaron felhalmozott hatalmas csövekre. – Azért nem használjuk a zárt csőrendszert, mert a törmelék horizontálisan ugyanúgy porolt volna, amikor a földre ér – mondta.