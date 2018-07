Négysávos hidat sürget Lázár János Algyőnél

A tavaszi aszfaltozásakor is csak araszoltak az autósok az algyői hídon. Fotó: Kuklis István

A 47-es számú főút Szegedtől Hódmezővásárhelyen és Békéscsabán át egészen Debrecenig történő négysávosítását a 2020-as évek legjelentősebb közlekedési fejlesztésének nevezte Lázár János országgyűlési képviselő pénteki fogadóóráján. Csongrád megye 4-es számú egyéni választókörzetének fideszes politikusa az algyői Tisza-híd teljes körű felújítását, ezzel egy időben négysávosítását is szorgalmazta. Emlékeztetett, hogy Szegeden új híd építéséért lobbiznak, ám szerinte a régi tiszai átjárók felújítása is elkerülhetetlen. Lázár azt mondta, Szeged és Csongrád között nem feltétlenül egy új híd építését tartaná támogathatónak, hanem a meglévők rekonstrukcióját.A Szeged és Hódmezővásárhely között elhelyezkedő Algyő polgármestere, Molnár Áron is üdvözölné, ha négysávos lenne a híd. Lapunknak azt mondta, ez a balesetveszélyt is csökkentené, hiszen amint lehajtanak az autósok a kétsávos hídról, egyből beletaposnak a gázpedálba. Molnár szerint azonban nem csupán a híd fejlesztésével lenne érdemes foglalkozni, hiszen a 47-es számú főút Szeged és a nagyközség közötti részén két forgalomkorlátozott szakasz is van. Azt mondta, ideiglenes megoldásnak tűnik, hogy a Kastélykertnél és a Floratom Kft.-nél 60-as táblákat helyeztek ki, inkább gyalogos-felüljárót lenne oda érdemes építeni, hiszen jelenleg lassabb a haladás Szeged és Algyő között, mint mielőtt megerősítették volna az útszakaszt.Közlekedésbiztonsági szempontból a másik neuralgikus pontnak a híd Algyő felőli oldalát tartja, a halászcsárdánál rendkívül balesetveszélyes a főútra kihajtani. Lapunknak elmondta, ezt jelezték is a Magyar Közút Nzrt.-nek, a NIF Zrt.-nek és Lázár Jánosnak is, aki ígéretet tett arra, hogy segít előrelendíteni az ügyet, hiszen ha már Békéscsabáig megújult a 47-es, érdemes az említett balesetveszélyes csomópontot is rendbe tenni.