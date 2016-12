Négyszeres túljelentkezés volt a szociális pályázaton

– Nagyon nagy szerencsénk volt. Hét éve költöztünk Szegedre Debrecenből, és albérletben laktam a két lányommal egyedülálló anyaként. Ezzel a szociális bérlakással az anyagi helyzetünkön is segítünk – mondta el Besenyei Éva, aki cukrászként és cukrászoktatóként dolgozik. Az édesanya lányaival, a 11 éves Bettinával és a 17 éves Noémivel költözik be januárban abba az önkormányzati lakásba, amelynek kulcsait kedden Botka László (MSZP) polgármester adta át a családnak sajtómunkások gyűrűjében.



A ceremónián a szőregi Kossuth Lajos általános iskola diákja énekelt. A családanyával kiszámoltuk a Csongrádi sugárúti tízemeletes önkormányzati panelház ötödik emeletén: jelenleg egy hónapban albérleti díjjal és rezsivel 120-130 ezer forint a fix költségük. Ezt egy fizetésből nehezen oldották meg. Először pályáztak az IKV felhívására, és nyertek is. A 63 négyzetméteres, két és fél szobás lakás bérleti díja 29 ezer forint, vagyis az eddigi felére-harmadára csökken a fizetnivalójuk.



Folytatják



A polgármester ismertette: az önkormányzat ingatlangazdálkodó cége az idei lakásprogramjában 204 lakásra költött több mint 250 millió forintot. Erre az üzlethelyiségek bérleti díjából futotta, erre kaptak megbízást a várostól, és hogy adják bérbe a lakásokat a rászorulóknak. A napokban 50 pályázati nyertes bérlővel köt szerződést az IKV. A városvezető kiemelte, jövőre is arra törekszenek, hogy annak, akinek szüksége van arra, hogy olcsóbb szociális bérlakást igényeljen, tudjanak ilyet nyújtani.



Ha nem éri meg felújítani



600 üres lakást tartott nyilván az IKV év elején. A teljes állományt átvizsgálták, gazdasági számításokat végeztek, és 140-ről az a döntés született, hogy nem éri meg felújítani. Ezek olyan régi típusú épületekben találhatók, amelyeknek az állapota miatt brutális költségbe kerülne a korszerűsítése – tájékoztatott kérdésünkre Kardos Kálmán. Az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója azt is elmondta, hogy 85 ilyen lakhatásra alkalmatlan ingatlant értékesítettek ezek közül az idén. Ebből 580 millió forint folyt be a város kasszájába. A többi közül 121 lakásban kisebb karbantartást végeztek. További negyven lakást teljes egészében renováltak, harmincat saját embereikkel, tízet egy céggel. A Csongrádi sugárúti lakásban is mindent cseréltek az elektromos vezetékektől a hideg- és melegburkolatokon át a fürdőszobai szaniterekig és konyhabútorig. Külső vállalkozót azért vonnak be a munkálatokba, hogy megnézzék, mennyire képesek a saját dolgozóikkal piaci színvonalon gondolkodni, dolgozni. A részleges karbantartás átlagosan egymillió forint alatti összegbe kerül, a teljes 1–3,5 millió forintból jön ki. A többi lakást a korábbi bérlők nagyjából felújított állapotban hagyták hátra.



Kemény pontrendszer



Ez volt idén a harmadik pályázat szociális bérlakásokra, a következő január végére várható, és még három lesz jövőre. A mostani körben 590-en jártak a kiírt 50 lakásban, és végül 190-en pályáztak. Szigorú feltételeknek kell megfelelni, ami elsősorban azoknak kedvez, akik legalább hárman költöznek. A pontrendszerben ötéves állandó szegedi lakcímmel és bejelentett munkahellyel kell rendelkezni. Ez az albérletből költözőket kizárja. A jelentkezőnek nem lehet hat éven belül saját tulajdonú lakása. A jövedelmi küszöb a családban fejenként havi 37 ezer forint, a plafon 110 ezer. Az alsó határt két éve vezették be, ennek az az eredménye, hogy két év alatt a bérlők tartozása a korábbi évek átlagának tizedére csökkent.