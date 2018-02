Negyven év alatt több mint négyezer darab gyűlt össze - Sörösdobozok rabja a tömörkényi Gáspár

A szoba díszei a partihordók, ezekből 294 díszíti a falakat. Fotó: Török János

– 1978-ban annyira megtetszett egy DAB típusú 0,33-as sörösdoboz, hogy 40 forintért megvettem egy osztálytársamtól, aki egy akkor még létező dollárboltban vásárolta az italt. A sört édesapám itta meg, nekem csak a doboz kellett – idézte fel több ezres sörösdoboz-gyűjteménye első darabjának megszerzését a tömörkényi Mészáros Gáspár.

A négy évtized alatt összesen 4268 különböző dobozra sikerült szert tennie a szenvedélyes gyűjtőnek. Első állomásunkon, az egyik garázs falán a padlótól a mennyezetig katonás rendben sorakozva 2991 sörösdoboz fogadja a látogatót. – Volt, hogy Kecskeméten laktam albérletben, de Kiskunfélegyházán dolgoztam, és az 5-ös úton sétáltam haza. A 25 kilométeres, közel ötórás séta alatt rengeteg sörösdobozt szedtem össze, amit a külföldi kamionosok dobálhattak ki – mesélte.Mészáros Gáspár azt mondta, az Antarktisz kivételével minden kontinensről, több mint 70 országból rendelkezik dobozokkal, amelyek ízlésesen, ország szerint csoportosítva sorakoznak. A japán Asahi közelében kapott helyet a szingapúri Tiger Beer és a thaiföldi Singha.Szintén ennek a tárlatnak a dísze egy speciális kollekció, amit az amerikai sörfőzők egyesülete egy évforduló alkalmából készített, azokra az időkre emlékezve, amikor még konzervnyitóval kellett kibontani a sörösdobozokat.A gyűjtemény egyik érdekessége, hogy Gáspár 21 éve nem iszik, így ha sört kap ajándékba, azt az ismerősei fogyasztják el. – Most is van kintlévőségem a szomszédnál, arra várok, hogy megigyák. Én csak az alkoholmentest fogyasztom – tette hozzá.A nagyszobát a kisebb dobozokhoz képest gigantikus sörös partihordók díszítik. A falakon körben, több sorban 294 ilyen sorakozik, de már megvan a helyük a következő polcoknak. – Jászberényben van egy gyűjtő ismerősöm, akinek 1300 alumíniumdoboza van. Én kínosan ügyelek arra, hogy egyik se legyen útban – árulta el a gyűjtő, bár azt is hozzátette, portalanítani sem egyszerű a kollekciót, ezért arra nem túl gyakran kerít sort.