Negyven évet vártak az aszfaltra Szatymaz legrégebbi utcáiban - bállal ünnepelték a földút eltűnését

A Juhász Gyula utca 40 év után kapott aszfaltburkolatot: az autóját minden nap használó Szurmai Csaba szerint tökéletes az aszfalt minősége. Fotó: Karnok Csaba

– Mi annyira örültünk az utcánk leaszfaltozásának, hogy a munka elkészülése után polgármesteri engedéllyel utcabált rendeztünk – a szatymazi Papp Antal ötlete nyomán mintegy 75 Árpád utcai vett részt a dínom-dánomon augusztus 19-én.

– Egy hosszú előkészület után két hónap alatt 195 millió forintból 15 utat aszfaltoztunk le a faluban. Belterületen már csak egy néhány méteres szakaszon van földút – mondta Barna Károly polgármester. Ilyen nagy méretű aszfaltozást ősidők óta nem végeztek a településen. Szatymaz egyik legrégebbi utcája, a Juhász Gyula utca is 40 év után kapott aszfaltköntöst. Az önkormányzat a beruházás előtt az érintett utcák lakóinak véleményét is kikérte, hiszen portánként 100 ezer forinttal a helyieknek is be kellett szállni az építésbe.– Nem volt kérdés, hogy szinte kivétel nélkül mindenki vállalta ezt a költséget. A földút már sok helyen nagyon gödrös és poros volt. Nagyon összetartó kis közösség él az Árpád utcában: az utcabálra mindenki hozott sütit, ételt és italt. Még zene is szólt, 3 éves Lilla lányom este 11-ig ropta a táncot – mondta Papp Antal. Az utcabállal hagyományt szeretnének teremteni: ezentúl minden év augusztus közepén ülnék meg közösen az évfordulót.Az újonnan leaszfaltozott utcák ünnepélyes átadóját október 7-én tartják a település egészséghetén. Az ekkor rendezett futóverseny útvonala az újonnan aszfaltozott utcákon keresztül vezet majd. Ekkor adják át Szatymaz közbiztonsági központját is, ami többek között a polgárőrségnek és a körzeti megbízottnak lesz az új otthona. Ide futnak majd be a településen felszerelt biztonsági kamerák felvételei is.