Negyvenéves villamos kereke csikorgott alattunk - Rá kellene írni: ez nosztalgiajárat!

A 21 éves Mészáros Dávid és Czinka Robin örült, hogy pont a nosztalgiavillamost sikerült elérniük. A nagypostánál első utasként szálltak fel a járműre. Fotók: Kuklis István

– Nagyon örülünk, hogy pont a nosztalgiavillamosra sikerült felszállnunk. Ebédelni indultunk, a nosztalgia előtt haladó Pesát éppen lekéstük – a szentesi Czinka Robin és Mészáros Dávid a nagypostánál szállt fel szombat délután a szabadtéri játékok előadásainak napján menetrendszerűen közlekedő, Bengáli becenéven elhíresült magyar gyártmányú nosztalgiavillamosra.A 813-as számú kocsit éppen 40 éve, 1977-ben gyártották. Szegeden ezek a típusú villamosok 1973-tól szállítottak utasokat. Szinte napra pontosan 6 éve, 2011. augusztus 19-én volt az utolsó munkanapjuk, másnap egy villamost ünnepélyesen elbúcsúztattak a Glattfelder téri megállóban a felújított vonalszakasz átadásakor.A nosztalgiavillamos külsején sehol sincs feltüntetve, hogy a régi idők felelevenítése miatt közlekedik, s nem egy hirtelen lerobbant modernebb társa helyett kellett hirtelen beállnia az 1-es vonalra. – Mi tudjuk, hogy ez a típus már nem állandó szereplője a szegedi közlekedésnek, utaztunk is már rajta idén nyáron. Középiskolásként ha Szegeden voltunk, még több járt belőle, sokszor csak ilyenre sikerült felülni. Mi jut eszembe róla? Mindig klassz volt a klíma benne: télen hideg, nyáron meleg. De tényleg elfog rajta a nosztalgia, szóval jó dolog, hogy nyáron újra forgalomba helyezik – közölte Robin.

Visszatér a kabrió

A nosztalgiajáratok a hónap hátralévő részében az eddigiektől eltérően több hétköznapon is közlekednek majd, a pontos indulási időpontokat az SZKT honlapján kell keresni. Augusztus 24–27. között a nagy sikerű kabrió busz is visszatér Szegedre.

Dávid régi emlékként a Bengáli zajos voltát emelte ki, amit most is megmutatott a jármű: zúgott, csikorgott, kattogott, minden módon próbálta felhívni magára a figyelmet, ám járatunkra a Rókusi pályaudvartól a nagypostáig senki sem szállt fel.Népszerűbb volt a szovjet gyártmányú ZiU-9-es trolibusz, amely nosztalgiajáratként az 5-ös vonalon közlekedik a városban. – Én még sokat utaztam ilyeneken, de ma nem a nosztalgia kedvéért szálltunk fel rá a családdal, csak egyszerűen be akarunk jutni a belvárosba – mondta Németh Gábor, miután párjával és lányával Újszegeden felszállt az 1986-ban gyártott trolira. Gábor megjegyezte, hogy a klimatizált utastér miatt – már ha bekapcsolják – ő bizony már előnyben részesíti a modernebb járműveket a nosztalgikus tömegközlekedésnél. – Karácsonykor viszont kifejezetten szeretek vele járni – tette hozzá Zsuzsa, utalva arra, hogy a ZiU-t advent idején is forgalomba helyezik, és az utasteret karácsonyi díszbe öltöztetik.A troli sofőrje elmondta, hogy ő még ilyen szovjet típusokon tanult meg vezetni, és azokat a vezetőket osztják be a nosztalgiajáratokra, akikről tudja a vállalatvezetés, hogy szeretik ezeket a régi modelleket. – Sokkal nehezebb vezetni, mint a modern járműveket, és ha útközben valami kis hiba történik benne, akkor azt nem laptopról, hanem kalapáccsal és villáskulccsal lehet megoldani. A sofőrök nagy részének azért jó emlékei vannak ezekről a trolikról – magyarázta a vezető.