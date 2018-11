Negyvenmillióval lett drágább a ligetzöldítés

Nettó 699 millió helyett nettó 739 millió forintot költenek a ligetzöldítésre Szegeden – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Az eredeti szerződés nemcsak összegében változott, a nyertes konzorcium plusz húsz munkanapot, azaz nagyjából egy hónappal több időt kapott a kivitelezésre a pluszmunkák miatt, így – amennyiben tartani tudják a határidőt – várhatóan ebben a hónapban befejezik a munkálatokat.Korábban is beszámoltunk már arról, hogy az eredeti szeptemberi átadóhoz képest csúszik az Erzsébet liget megújítása, szeptemberben a Szeged Pólus Fejlesztési Nkft. lapunk megkeresésére azt közölte, hogy a tavaszi csapadékos időjárás után a liget fás-zöld részein annyira lecsökkent az altalaj teherbírása, hogy a teherhordó szerkezet megerősítése vált szükségessé. Ehhez azonban plusz alapanyagot kellett beszerezni, illetve beépíteni, ezért módosították az eredeti szerződést.A cég által adott tájékoztatást erősíti meg a Közbeszerzési Értesítő is, amely részletesen taglalja a szerződésmódosítás elemeit. A dokumentumból kiderül, hogy többek között indokolt az Újszegedi Szabadtéri Színpad nézőtéri padjainak faanyagát teljesen cserélni, bizonyos helyekre gipszkarton álgerendákat tesznek, új járdát alakítanak ki, illetve a színpad oldalán lévő járdák szintjét is meg kell emelni, a régi zenekari árok megközelítését szolgáló vasbeton ajtókeretet pedig elbontják.A módosításokat taglaló részből kiderül, hogy a sétányok kialakításánál is pluszmunkákra van szükség, például a pályaszerkezet megerősítése miatt, de drénaszfaltot is beépítenek, az 1000 méteres futókörnél, a kerékpárútnál, a fősétányon, valamint a gördeszka- és bmx-pályáknál burkolatalap-javítás és -készítés szerepel a felsorolásban.Ezek miatt módosult az alapszerződésben rögzített vállalkozói díj, a 20 milliós tartalékkeret kimerülését követően felmerült további ellenszolgáltatás nettó 40 millió forint.