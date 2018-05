Néhány éven belül kiürül az egykori gyermekkórház, de a védett épület és a telek sorsáról még nincs döntés

Tavaly szeptemberben jelentették be sajtótájékoztatón: uniós forrásokból, mintegy 1,4 milliárd forintos beruházással teljesen átépítik és modernizálják a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáját. A projekt célja, hogy a trauma keletkezésének helyéről a gyerekek 90 percen belül arra a helyre kerüljenek, ahol a végleges ellátást megkaphatják. Svájc és Nagy-Britannia után így Európában harmadikként Magyarországon sürgősségi és traumatológiai specialisták látják majd el a balesetet szenvedő gyermekeket.A tervek szerint a gyermekklinika déli szárnyban, ahol jelenleg a gyermeksebészet, a koraszülöttosztály és az általános gyermekosztály működik, egykapus sürgősségi osztályt alakítanak ki. Az első szinten három műtőt építenek, itt működik majd a megújuló sebészet és a gyermek traumatológiai osztály.A következő szintre kerül a gyermek intenzív osztály, legfelülre pedig a mátrix rendszerben működő ápolási osztály. Az északi szárny tetején lesz egy úgynevezett havária osztály, a koraszülöttosztály pedig átkerül a szülészeti és nőgyógyászati klinika harmadik emeletére.A beruházással a tervek szerint 2020 második felére készülnek el, eredményeként pedig egy helyre kerül Szeged teljes gyermekellátása. Ez azt jelenti, hogy nem lesz szükség a B épületre, amely egykor gyermekkórházként funkcionált. Megkérdeztük a Szegedi Tudományegyetem sajtóosztályát, mi a tervük az újszegedi ingatlannal. Kérdéseinkre Kovács Iván, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ stratégiai igazgatója válaszolt.– A Temesvári körúton 2005. január 1-jéig a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyermekkórháza működött. Ezt követően az egyetem és az önkormányzat között hatályba lépett szerződésnek megfelelően az egyetem működteti a telephelyet, ahol mind a mai napig gyermekegészségügyi ellátás folyik.A gyermekklinikai fejlesztésre irányuló, két folyamatban lévő pályázat többéves megvalósítási időszakát követően az ingatlan az önkormányzat és az SZTE között hatályos szerződés rendelkezésének megfelelően visszaadásra kerül a tulajdonos önkormányzatnak.Az 1900-as évek elején épült újszegedi komplexumot Ybl Lajos, Ybl Miklós unokaöccse tervezte. Az épület 2016 elején helyi egyedi védettséget kapott, amely garantálja, hogy megmarad ott az épület, és kiemelt szakmai figyelmet kap. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meg kell őrizni eredeti építőanyagát és megjelenését, de belső átalakításokat és funkcionális külső módosításokat lehet rajta végezni. A védettség ugyanakkor nem zárja ki, hogy a telket hasznosítsák.Megkérdeztük az önkormányzatot is, mi a tervük a tulajdonukban lévő ingatlannal, amely a pályázatok lezárulta után – a tervek szerint két és fél év múlva – kiürül. A polgármesteri hivatal annyit közölt, „nem tudunk arról, hogy az egyetem rövid időn belül kiürítené a gyermekkórház épületét, sőt a gyermekklinika felújítása miatt biztos, hogy használni is fogja azt, így a kérdés jelenleg nem időszerű."A gyermekkórház egykori igazgatójának nevét viselő Dr. Tekulics Péter A Gyermekekért Alapítványt 2013-ban hozták létre. Alapításkor azt a célt határozták meg, hogy az épület továbbra is a gyermekellátást szolgálhassa, hiszen ez Tekulics Péter szívügye volt.Lapunkat öt éve úgy tájékoztatták, mentálhigiénés központot terveznek a Temesvári körúti ingatlanban, a gyermekpszichiátria mellett pedig akkori elképzelések alapján rehabilitációs részleget és drogprevencióval, illetve drogos fiatalok kezelésével foglalkozó osztályt is szerettek volna létrehozni.