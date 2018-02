Néhány héten belül minden járművön lesz jegykiadó automata

Az automata négyszáz forintért ad jegyet. Fotó: Karnok Csaba

– A PESA típusú villamosokon és a piros trolikon már éles üzemben működnek a jegykiadó automaták – tájékoztatott Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője.– A trolibuszokon a múlt héten szerelték, a régebbi típusú járműveken a beüzemelés ezen a héten zajlik, a bankkártya-elfogadáshoz ugyanis különböző pénzintézeti beállításokat kell elvégezni, de akadnak olyan járművek is, amelyeken már csak papírt kell a berendezésbe tenni – magyarázta Majó-Petri Zoltán. Úgy kalkulál, hogy a hónap végén, legkésőbb március elején üzemképes lesz a teljes berendezésflotta. Hozzátette, a DAKK Zrt. által közlekedtetett buszokra is folyamatosan telepítik a kék színű automatákat, és a sofőröknek is megmutatják, miként kell újraindítani azokat egy esetleges műszaki hiba esetén. Következő lépésként leellenőrzik, hogy nincs-e például adatátviteli hiba, s ha minden rendben, akkor újabb tájékoztató kampányba kezd az SZKT.

Majó-Petri Zoltán elmondta, utolsó lépcsőben a szegedi közgyűlés szakbizottságának is döntenie kell az ügyben, az ő feladatuk meghatározni, hogy mikortól válthatunk a sofőröktől 450 forintért menetjegyet. Mint ismert, már a tervezési időszakban elhangzott, a fedélzeti jegyautomatás rendszer életbelépése után a sofőrök drágábban árulják a jegyeket, mint jelenleg.