Néhány rák még a madaraknál is jobban lát

Akadnak például rákok, amelyek még a madaraknál is jobban látnak! Pedig utóbbiak egyes fajtáinak a magasból történő vadászathoz igazán éles látásra van szüksége. Nem véletlenül alakult ki a „sasszem" kifejezés.



Ráadásul nem is csak a magyar nyelvben hasonlítják a kiválóan látó embereket a sashoz, a spanyolok és a németek is így tesznek, pedig a hasonlóság csak látszólagos: a madarak akár nyolcszor jobban látnak az embernél.



A madarak egyik legfontosabb érzékszerve a szem, a sasok például nemcsak fejlett térlátással rendelkeznek, de a szemükben körülbelül ötször-hétszer annyi fényérzékelő sejt található, mint az emberében.