Nehéz, de eredményes éven van túl Dóc

– Zavartalanul működött a település, minden vállalt és kötelező feladatot teljesítettünk, de ehhez bizony dolgozni kellett, nem is keveset – mondta évértékelésként Tóth Margit polgármester. A község saját életét meghatározó kisebb-nagyobb pályázatokat nyert meg, egyedül éppúgy, mint más településekkel összefogva.



Ezek közé tartozik a rég várt kerékpárút, amely Szegedről indulva Sándorfalván át éri el Dócot, és megy tovább Ópusztaszerre. Szintén Sándorfalvával közösen nyerte 2017 végén azt a traktort és a hozzá tartozó felszereléseket, amely nagyban segít mindkét településen az utak karbantartásában.



Összesen 18 millió 437 ezer forintot nyertek el, a két település 6 millió 145 ezer forintnyi önerőt tesz a projektbe. Eddig egyik település sem rendelkezett olyan vontatóval és útkarbantartó gépekkel, amelyekkel megoldható lenne a rendszeres útkarbantartás.



Mindezek mellett tavaly újjászületett a község Falukemencéje, és megkezdték az Epreskert rendbetételét. Utóbbihoz a Bocskai lövészdandár segítségét kérték, a katonákkal együtt vágták ki a veszélyes fákat.



– Nekünk az is nagyon fontos, hogy végre felújíthattuk az orvosi rendelőnket: saját erőből kifestettük, illetve vizesblokkal bővült a művelődési házunk. Örülünk annak is, hogy részt vehettünk Sándorfalvával, Szatymazzal és Balástyával közösen a Nemzeti értékeink bemutatása és népszerűsítése elnevezésű programban. Idén szeretnénk buszvárót építeni a külterületünkön.