Nehezebb rigónak lenni, mint hóvirágnak

Többet érek, mint egy hóvirág. Fotó: Török János

Akkor még csak azon gondolkozott, amin általában reggelente szokott. Ezek a gondolatok tolultak fel benne:– Én vagyok a fekete rigó, télen is Magyarországon élek, de ami a legfontosabb, védett vagyok, így aztán mázlista is. Bár az a 25 ezer nem sok, de mégiscsak valami. Tizenötezerrel érek többet, mint például a hóvirág. Mondjuk nehezebb dolgom is van, hóvirágnak lenni szerintem elég könnyű lehet. Kikel, azután nem megy sehova, csak úgy van. Virágzik, megnézik az emberek, kiteszik a Facebookra, mindenki örül. Ennyi. Neki gondolkoznia se kell, lehet, hogy tök hülye az összes hóvirág. Bezzeg én! Ha kedvem tartja, repülök, ugrálok. Hogy csiripelek-e, abban nem biztos a szerző. És mindezek ellenére mégis a hóvirág a híresebb. Ömlik a médiából, még a híradóba is bekerül néha. Jó, mondjuk oda Győzike is bekerül, ugye... Én meg, hiába a szépségem és kecses szökkenéseim, csak ülök ebben a hülye tálban. De legalább kaja van. Pedig tök jó lenne, ha egyszer legalább a Délmagyar írna rólam.