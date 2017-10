Nehezen mond le a vásárlók többsége a nejlonzacskóról

Felfüggesztik



A törvényalkotási bizottság úgy indokolta a módosítás visszavonását, hogy változóban vannak az uniós szabályok, korai lenne a kormány által még két hete javasolt termékdíjemelés, indokolatlan terheket róna a magyar cégekre. A kérdés újraszabályozását a kormány felfüggeszti addig, amíg el nem fogadja az Unió az új – a korábbinál egyébként vélhetően szigorúbb – környezetgazdálkodási szabályokat.

Fotó: Frank Yvette

– Mindenfélét visznek: vastagabbat, vékonyabbat, füleset és anélkülit is. Most leginkább a lombgyűjtésre való zsákoknak van szezonja – mondta a Mars téri piacon nejlonszatyrokat, -táskákat, -zacskókat árusító Kalmár Nóra, akihez folyamatosan érkeztek a vevők.Annak kapcsán kérdeztük a nejlonszatyor-vásárlási szokásainkról, hogy a kormány tervezte, később azonban visszavonta azt a törvénymódosítást, ami a vékonyabb zacskókra is kilónként 1900 forintos környezetvédelmi termékdíjat szabott volna ki 57 forint helyett. Ezzel akarták csökkenteni a magyarok nejlonzacskó-fogyasztását, ami egy 3 évvel ezelőtti Eurostat-felmérés szerint évente fejenként 466 darab volt. Ezzel az eredménnyel akkor Európa-bajnokok voltunk. – Nejlonzacskóra szükség van. Különben mibe csomagolnánk? Ha bevezetnék, a négyszeresére drágulnának a vékonyabb füles és fül nélküli szatyrok is – mondta az árus.– Ez katasztrófa! Egy csomag kaporhoz is kérik a vevők a nejlonzacskót. Nem tehetem meg, hogy nem abban adom, vagy pénzt kérek érte, mert akkor elmennek máshoz, aki ingyen adja. Pedig annak idején is megoldotta mindenki nejlonzacskó nélkül a bevásárlást – mondta Szász Aranka, aki szerint azért van pozitív változás is. – A fiatalabb és középkorú korosztályból sokan már kosárral, vászontáskákkal jönnek, és nem kérnek nejlonzacskót – tette hozzá.Kosarába nejlonzacskóstul pakolta a zöldségeket és gyümölcsöket Kuncz Péter és felesége, akik azonban legalább nem dobják ki rögtön a kukába a környezetszennyező zacskókat, hanem igyekeznek újrahasznosítani. – Az ételhordós dobozomat ebbe csomagolom, és a kis szemetesbe is ezeket teszem bele – mondta a nő.

Kenyában négy év börtön járhat érte



A környezetszennyezés egyik szimbólumának tekintett nejlonzacskókat először Bangladesben tiltották be 2002-ben, miután 4 évvel korábban egy pusztító árvíz kialakulásában komoly szerepe volt a vizet elvezető csatornák eldugulásában. Ruanda, Eritrea, Tanzánia és Marokkó is betiltotta a nejlonzacskókat. Dél-Afrikában és Kínában csak adóztatják, Tajvan és Izrael a szatyrok ingyen osztogatását tiltotta meg a kereskedőknek. A világ legkeményebb zacskótörvényét Kenyában hozták tavaly nyáron: eszerint 4 év börtönt vagy 38 ezer dolláros, azaz több mint 10,2 millió forintos bírságot kaphat, aki nejlonzacskókat árul, gyárt és használ. Ennek az az oka, hogy a vágóállatok egy része megeszi a zacskókat, ez pedig továbbhalad a táplálékláncban – az emberbe. Tavaly nyár óta Franciaországban is betiltották a nejlonzacskókat, Angliában pedig 2 éve már nem adhatják ingyen a zacskókat a vásárlóknak.

– Mindig viszünk bevásárlótáskát, és abba pakolunk. Az ötéves kisfiamat is ebben a szellemben neveljük, úgyhogy neki is van kis vászontáskája, amit nagyon szeret – mutatta a fekete, halálfejes kis vászontáskát a Szabadkai úti Lidl parkolójában a bevásárlókocsiból kocsijába pakoló Nemeskéri Mónika. – Van, amit sajnos nem lehet másba beletenni – mutatott a vékony füles zacskóban lévő kenyérre.– Bár idősek vagyunk, tisztában vagyunk a nejlonzacskók hátrányával, és a környezetvédelem mellett állunk. Ezért általában bevásárlókosárral megyünk. Ha kapunk zacskókat, azokat kukabélésként használjuk el. Tudom, hogy nem ez a legjobb, de talán jobb, mintha egyszerűen kidobnánk – mondta ugyanott Szalai Imre és felesége. – Szerintem hiába emelnék föl a zacskók árát, nem tartaná vissza az embereket, hogy továbbra is nejlonzacskókba pakoljanak – jegyezte meg az idős férfi.