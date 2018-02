Nehezen tudnak megállni az autósok a Pille utcában és az Etelka soron - segít az önkormányzat

Juhász Lászlóné és Zámbóné Jáger Edit. Mindketten jogosultak használni a rokkantparkolóhelyet. Fotók: Frank Yvette

– A Pille utcai pizzázó nyitvatartási idejében a megrendelésre szállító járművek miatt nehéz a parkolókban üres helyet találni, ami a mozgáskorlátozottaknak még inkább gond – mondta a helyszínen Zámbóné Jáger Edit. A Etelka sor 4. szám alatti panel-tízemeletesben egy, az olvasónknál is idősebb és rászorultabb hölgy is érintett az ügyben.Sosem volt túl szellős a parkolási helyzet a Felső Tisza-parti tízemeletesek környékén, s ehhez jött még az Etelka sori garázsok lebontása. Olvasónk is ott tárolta korábban az autóját, de ez a lehetőség megszűnt.

– Ki van adva a kollégáimnak, hogy ott álljanak meg, ahol a kijelölt, a cég által bérelt helye van az autóiknak, közvetlen a ház előtti parkolót nem is szoktuk használni – mondta Németi Norbert, a Pizza Monkey vezetője. Megkeresésünk után további lépések is történtek, gépkocsival szinte egyáltalán nem használják a Pille utcát, a parkolójukból kifordulva azonnal jobbra tartanak az Etelka sorra.A 4. szám közös képviselője, Illés Gyöngyike is úgy véli, amit ezzel a forgalommal megtehet a vendéglátóhely, azt meg is teszi. – A nagyobb baj, hogy túl sok lett az autó, ez a lényeg, s ezeket a tízemeleteseket nem ennyi járműre tervezték, most akár egy lakáshoz két személykocsi is tartozhat – hangsúlyozza.Megtudjuk, az önkormányzat kérésükre évekkel ezelőtt már pluszparkolót is kialakított, és tette ezt környezetbarát módon, de nem lehet minden zöldterületet erre használni. – Nyáron, amikor már nagyon tűz a nap, boldog-boldogtalan nálunk akar megállni hűvöset keresve, közöttük olyanok is, akiknek a Tisza-palotában vagy mellette akad dolguk – árnyalja a helyzetet a közös képviselő.

– Zámbóné Jáger Edit mozgáskorlátozott-parkolóhely kijelölésére vonatkozó kérelmére két helyet kijelöltünk az Etelka soron. A 4. számú épület lépcsőházának bejáratához vezető szervizúton található merőleges parkolóhelyek közül a Pille utcához legközelebbi két parkolóhelyen – írta kérdésünkre adott válaszában a szegedi önkormányzat. Megtudtuk, a forgalmi rend módosítását február 28-áig kell végrehajtania a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, és erről a kérelmező értesítést is kapott.– A tavaly júliusban és ez év január 21-én írt e-mailemre, valamint szeptemberi személyes beszélgetésünkre érkezett egy válaszlevél a Városüzemeltetési Irodától – írta kérdésünkre olvasónk. Ebben arról tájékoztatták, mint lapunkat is: január 26-i határozatuk szerint ki fognak jelölni két mozgáskorlátozott-parkolóhelyet.