Neked mi volt a jeled az oviban?

– Nekem a nyuszi a jelem, mert otthon is van olyan szürke plüssállatom – mondta az ötéves Sára, kezében egy megtermett plüssnyuszival. A tápéi Kipp-Kopp Napköziotthonos Magánóvodába azért látogattunk el, hogy az egyik legfontosabb gyerekkori emlékünkről, a jelünkről beszélgessünk a gyerekekkel.Arra kértük a kicsiket, rajzolják le a jelüket. Azonnal kisebb vita kerekedett abból, kinek nehezebb lerajzolni a jelét. Laura meg se próbálta papírra vetni a halat. – Ez csak egy öreg rák lesz – mondta. A dob, a cseresznye és a gyöngysor is annyira bonyolultnak tűnt, hogy meg sem próbálkoztak vele tulajdonosaik. – Katica a jelem, Elena a nevem – mutatkozott be egy kislány.– Nálunk saját maguk választhatják ki a jelüket a gyerekek a szüleikkel közösen. Ha ketten is hajót szeretnének, az egyik kéményes, a másik vitorlás lesz. Megoldjuk – mondta az óvoda vezetője, Szalai Lászlóné A legtöbb óvodában nem így van, azt kapják a gyerekek, ami jut. Néhány évtizeddel ezelőtt így járt fotóriporter kollégám is. – Van valakinek ciki jele? – kérdezte a gyerekeket, mire az egyik kislány visszakérdezett, mi az, hogy ciki. Török János kollégámban ugyanis mély nyomokat hagyott a jele, az esernyő. – Nem volt választásom, csak ez maradt. Nagyon el akartam cserélni, valami menő jelet akartam, mint például a labda vagy autó, de nem sikerült – mondta.– Az óvodai jel az életrajzi emlékezethez kötődik, ami más, mint amikor tényekre emlékszünk. Ezek érzelmileg erősen átszőtt emlékek, amiket a szülők közvetítenek a számunkra – kezdte Szabó Éva docens, az SZTE Pszichológiai Intézet Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszékének vezetője.– A gyerek elkezdi kérdezgetni a szüleit, így építi az identitását. A szüleink mesélik el nekünk, milyenek voltunk kicsinek. Az óvodai jelünkre is ők emlékeznek. Az is lehetséges, hogy az otthonnal való erős kötődés miatt ivódik bele a gyerekekbe. Arra ugyanis már nem mindenki emlékszik, hogy az általános iskolában A vagy B osztályos volt, vagy hogy ki volt a padtársa, de az óvodai jelre igen, mivel az az otthon és a külvilág közti szimbolikus kapocs, egy biztos pont a gyerek számára – magyarázta a tanszékvezető.