Nem a Gazdálkodj okosanból szereztük: első találkozásunk az új ötezressel!

Találkozott már az új öt és kétezressel?

Fotó: DM

Fizetés, napsütés, péntek. Ennél szebb nap nem is lehet a mai. Kollégánk gyorsan egy automatához rohant, amikor csipogott az sms a beérkezett fizetésről. És boldogságát tetézte, amikor egy új ötezres is érkezett a bankjegyek között. A kezdeti lelkesedés aztán gyorsan elszállt, fotón valahogy szebbnek gondolta a pénzt - ezt a véleményt kevés kollégája osztotta, a többség viszont úgy örült neki, mintha felajánlotta volna valakinek ajándékba. Rögtönzött közvélemény-kutatásunk is azt mutatja, inkább tetszik az új design, mint nem. A kétezressel még nem találkoztunk, de várjuk véleményét, ha Ön már látott ilyet!





A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek a megújított változatokkal együtt, 2017. július 31-ig maradnak párhuzamosan a készpénzforgalomban. Ezt követően a 2016 előtt kibocsátott, 2000 és 5000 forintos címletű régi bankjegyeket az MNB bevonja, így 2017. augusztus 1-től már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. A régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, a bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta három évig, a jegybank pedig húsz évig, azaz 2037. július 31-ig, díjmentesen váltja át azokat – azonos címletű - törvényes fizetőeszközre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a korszerűbb bankjegyek 2014-ben megkezdett kibocsátását , melynek jegyében a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket hoz forgalomba.A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek a megújított változatokkal együtt, 2017. július 31-ig maradnak párhuzamosan a készpénzforgalomban. Ezt követően a 2016 előtt kibocsátott, 2000 és 5000 forintos címletű régi bankjegyeket az MNB bevonja, így 2017. augusztus 1-től már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. A régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, a bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta három évig, a jegybank pedig húsz évig, azaz 2037. július 31-ig, díjmentesen váltja át azokat – azonos címletű - törvényes fizetőeszközre.