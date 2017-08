Nem a hatvanas éveket hozzák vissza, de városrész is épülhet az új munkásszálló köré

– Cserkeszőlőről járunk be mindennap – ezt egy hatfős vasszerelő csapat tagjai mesélték, akik a kopáncsi körhíd építkezésén dolgoznak. – Naponta egy óra ide, aztán meló után vissza, de kibírjuk – magyarázta az idősebb vasszerelő.



– Pihentetőbb otthon tölteni az éjszakát, mint egy tömegszálláson – tették hozzá az építőmunkások.

Cserkeszőlő majd hetven kilométerre van a munkavégzésük helyétől, de akadnak olyanok is, akik messzebbre kénytelenek utazni, ha munkát akarnak találni. Sokakat a magas albérleti árak vagy a tömegszállások, konténerszállások riasztanak el. Mivel tartósnak tűnik a munkaerőhiány Magyarországon, a kormány már komolyan foglalkozik a munkásszállások építésével, amelyet először éppen Mórahalom polgármestere, Nógrádi Zoltán vetett fel azért, hogy a térségüket is sújtó munkaerő-éhínséget valamelyest csillapítani tudják. Bérlakások helyett munkásszállások – Eleinte a bérlakások építését szorgalmaztuk, hogy azok ide tudnák csábítani a munkavállalókat, hiszen sokan azért nem jönnek el száz-kétszáz kilométerről, mert túl drágák az albérletek. – Ráadásul, ahogy Nógrádi Zoltán Mórahalommal kapcsolatban megjegyezte, van, ahol egyáltalán nem is adnak ki albérleteket. – Mórahalmon az üres lakásokat a fürdőzők számára panzióként adják ki. – A polgármester ezért vetette fel, miután kormányzati részről a bérlakások építését nem támogatták, a munkásszállások tervét.

Nem konténereket húznak fel – A tömegszállások ideje lejárt. – Nógrádi Zoltán szerint korszerű, otthonos szállókat kell építeni, amelyek vonzóvá tehetik a munkavállalást a térségben.

– Tavaly ősszel egymilliárd forintos keretet különített erre el a kormány, de tavasszal ez az összeg már kilencmilliárd forintra hízott. – Nógrádi szerint ez is azt mutatja, hogy komolyan foglalkozik az állam a munkaerőhiány csökkentésével.

Mórahalom a 445 millió forintos beruházásra 263 millió forint állami támogatást kapott, a többit az önkormányzat állja. Bolt és szórakozóhely is lesz – Egy társasházhoz hasonlítható a munkásszálló. – A mórahalmi polgármester szerint egy új városrész fog kinőni a város szélén. Az építkezést szeptemberben kezdhetik el, a szálláson főként háromágyas szobák lesznek, de valamennyi kétágyas és mozgáskorlátozottak számára is elérhető apartman is lesz a teraszos épületben. Az önkormányzat tíz évig köteles munkásszállásként működtetni az épületet. Információink szerint a pályázat iránt Kistelek és Újszentiván polgármestere is érdeklődik.