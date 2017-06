Nem álltak meg Török Márk vádjai

Török Márk a dékánoknak írt válaszlevelében konkrét név nélkül egyebek mellett azt írta, „nem járok közpénzen, családostul a moszkvai balettba, de az sem merült fel bennem soha, hogy hivatali beosztottam gyermekének nyelvvizsga nélkül diplomát adjak ki. Nem csaptam be külföldi hallgatók százait azzal, hogy a pótvizsgadíj az SZTE-n 60000 forint."

Még tavaly levélben szólította fel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) összes dékánja Török Márk EHÖK-elnököt, fogadja el, hogy el kell hagynia az egyetem HÖK-elnöki posztját a 4 éves időkorlát túllépése miatt. „Őszintén óhajtjuk, hogy a felszabaduló energiáit a megkezdett egyetemi tanulmányainak sikeres folytatására fordítsa" – így végződött a levél.Kovács Tamás szegedi ügyvéd a Török levelében írtakkal kapcsolatban. Az ügyben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott. Tanúkat hallgatott ki, valamint az ÁSZ-tól, az EMMI- től, a KEHI-től és az SZTE-től szerzett be dokumentumokat. Nemrég lezárták és megszüntették a nyomozást, mivel nem történt, illetve nem volt bizonyítható bűncselekmény.Az is kiderült a nyelvvizsga kapcsán, hogy a kérelmező orvosi igazolással alátámasztott betegségére, egészségi állapotára hivatkozva, az általa az egyetem idegen nyelvi intézetében tett sikeres IKI nyelvi vizsga figyelembevételével kérte a diploma kiadását. A törvények szerint a kérelmező a speciális nyelvi vizsga követelményeinek megfelelt, így oklevelét a törvényi rendelkezés alapján kérvényezés nélkül is megkaphatta volna.A nyomozás azt is megállapította: a külföldi – önköltséges képzésben részt vevő – hallgatóktól az SZTE által szedett 60 ezer forintos pótvizsgadíjról kiderült, hogy az félreértésen alapul. Ugyanis nem pótvizsgadíjról, hanem a külföldi hallgatóktól a tandíjon felül beszedett díjakról van szó, amelynek vonatkozásában az EMMI azt a tájékoztatást adta, hogy önköltséges képzésben részt vevő hallgató esetén a fizetendő díj túllépheti a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér 5 százalékát.