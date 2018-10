Nem bírságolnak a fedél nélküliségért

Péntek délben szemtanúi voltunk annak, hogy megbüntettek 5000 forintra egy hajléktalant a Dugonics téren, amivel kapcsolatban az ORFK sajtószolgálata lapunkat arról tájékoztatta, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai koldulás szabálysértés miatt szabtak ki pénzbírságot.



Az ORFK felhívta a figyelmet, hogy a jogalkotó nem a hajléktalanságot, hanem az életvitelszerű közterületen tartózkodást rendelte a szabálysértési tényállások közé. A 2012. évi II. törvény részletesen leírja, hogy mit is értenek életvitelszerű közterületi tartózkodás alatt, illetve azt is, hogy a szabálysértés milyen szankciókat von maga után, pénzbírságot a rendőrök nem szabhatnak ki emiatt.



A jogszabályban olvasható, hogy az egyenruhások igazoltatnak, helyszíni figyelmeztetést alkalmaznak, és felszólítják az érintettet, hogy hagyja el a közterületet. Arról is tájékoztatnak, hogy akit 3 hónap alatt 3-szor figyelmeztetnek, azzal szemben „az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető".



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence fővárosi sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a hajléktalanságból kivezető út a hajléktalanszállásokon keresztül vezet. Hozzátette, az elmúlt években mindig volt elég szálláshely, az igazi probléma az, hogy az ellátást nem vették igénybe, pedig azzal a rászorulók olyan segítséget kapnak, amely segít kitörni a hajléktalanságból. Az állam egyébként összesen 19 ezer férőhelyet biztosít.



Ahogy lapunknak korábban Zsótér Ágnes, az Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója elmondta, a hajléktalanellátó rendszerre nem ró nagyobb terhet az új rendelet, mert az elmúlt években soha nem voltak telt házasok még télen sem, így ha azok is bekerülnek a szállóra, akik eddig nem mentek be, akkor is lesz elegendő férőhely.