Nem csak a civilek támadják az ásotthalmi jogszabályokat: az Alkotmánybíróság elé kerülhet Toroczkai rendelete

– Hogyan lehet alaptörvény-ellenes az a rendelet, amely éppen az abban foglaltak védelmében született – tette fel a kérdést Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, amikor a rendelet testületi elfogadása után megkereste lapunk. Egy hónappal ezelőtt szavazta meg az ásotthalmi testület egy korábbi, a közösségi együttélést szabályozó helyi rendeletének módosítását , amelyben a csador, burka, burkini viselését és a melegházasság propagálását 150 ezer forintos bírsággal sújtanák. Emellett az építési szabályzatukba is belekerült egy iszlámellenes tartalmú passzus, amellyel viszont a mecset építését tiltanák a településen.Az ügy nagy hullámokat vetett a sajtóban, majd december 10-én egy meleg érdekvédelmi szervezet alig egyórás demonstrációval hívta fel a figyelmet a rendelet kirekesztő voltára. A napokban a helyi rendeletek törvényességét vizsgáló Csongrád Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy több ponton is találtak szabálytalanságot az ásotthalmi rendeletben , így annak hatályon kívül helyezésére utasította az önkormányzatot. Erre jövő év február tizenötödikéig van módja az önkormányzatnak, amennyiben nem teljesíti a hivatal utasításait Ásotthalom testülete, akkor a kormányhivatal bírósághoz fordul.Mostanra az ombudsman is az Alkotmánybírósághoz fordult, a rendelet megsemmisítését kérve a testülettől. Székely László szerint a vallásszabadságot sértik a rendeletek. A müezzin „az iszlám valláshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó szakrális magatartást tanúsít", hasonlóan a teljes testfelületet takaró öltözet viselésének az alapja is a lelkiismereti meggyőződés. Ezekben az esetekben Székely László szerint ellehetetleníti a lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását. A homoszexuális-propaganda tiltása pedig azt teszi lehetetlenné, hogy bárki nyilvánosan kifejthesse véleményét bármilyen kérdésben.