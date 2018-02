Nem csak a férfiaké az informatika - Játékból tanulnak programozni a lányok

– Matematikatanárunk, Somogyi Anikó ajánlotta ezt az EPAM-os programozási, tanulási lehetőséget, és eddig nekünk nagyon tetszik – mondja az IT-cég szegedi új irodaházában Bodrogi Katalin és Szalai Krisztina. A Radnóti-gimnázium kilencedikes tanulói izgalmasnak találták, amit láttak. – Mindenkinek jut számítógép, de gyakran használunk többen egyet, ha éppen olyan a feladat – mondják.Az EPAM a Soroptimist Club Szegeddel 8 alkalmas programot szervezett „Legyél Te is STEM Csillag! – Lányok az IT-ban" címmel gimnazisták számára, hogy megismertessék a szoftverfejlesztés alapjait. Erről együttműködési megállapodást is aláírtak pénteken. A „Nők és lányok a tudományban" közelgő világnapja alkalmából a tegnapi foglalkozás nyilvános volt. A lányok oktatója, Horváth Martina azt emelte ki, hogy a Scratch egy játékos programozási nyelv a gyerekeknek, óvodáskortól egészen a középiskola végéig hasznos. – Egyszerű parancsokkal, könnyedén lehet vele mini játékprogramokat írni, és ez gyors sikerélményt ad a gyerekeknek – mondja, hozzátéve, algoritmikus gondolkodást tanulnak úgy, hogy ezt észre sem veszik. A most folyó kurzuson 36 lánnyal szerettetik meg az IT-t közülük 8 lánynak Szalai Anikó a mentora. – Hármat közülük tanítok is a gimnáziumban – mondja a Ságvári biológia–fizika szakos tanára.– Fontos a nők és a lányok esélyegyenlőségének megteremtése, percenként születnek új szakmák, és az a célunk, hogy az eddiginél sokkal több nő dolgozzon az informatikában – fogalmaz Török Mária, a Soroptimist szegedi elnöke.– Magyarországon kevés nő választja a programozást, nálunk azonban 350 kollégából 50 a szebbik nemet képviseli, és ezzel bőven a szektor 8 százalékos átlaga felett vagyunk – hangsúlyozza Brendan Moore, az EPAM szegedi irodavezetője, hozzátéve, meg akarják mutatni, van helyük a hölgyeknek ebben a szakmában. Szerinte a lányokat erősíteni kell abban, hogy higgyenek magukban, mert kell a női megközelítés, gondolkodásmód.