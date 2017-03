Nem csak stadiont lehet belőle építeni: Taóból lesz defibrillátora Csengelének

– Egyre gyakrabban előfordul, hogy fiatal sportolókat ér végzetes baleset a pályákon – magyarázta Kun-Szabó Tibor , a Csengelei Sportegyesület elnöke, hogy miért éppen defibrillátorra pályázott a sportklub. A társaságiadó-kedvezményre (tao) nyújtották be a pályázatot, amelyen a készülék árának hetven százalékát nyerték meg, a maradék harminc százalékot pedig a Csengelén szervezett jótékonysági bálon kapták adományként.– Még a listaárnál is olcsóbban tudtuk beszerezni a készüléket – tette hozzá Kun-Szabó Tibor. A sportegyesületi elnök elárulta, hogy reklámszerződést kötöttek a forgalmazó céggel, így a beszerzési ár feléért jutottak hozzá az életmentő berendezéshez. – Három óra alatt kiképeznek húsz embert, hogy használni is tudjuk a defibrillátort – folytatta Kun-Szabó.– Tanárok, képviselők, de még a polgármester is tudni fogja, hogyan kell használni. A helyét még nem tudjuk, hiszen egy folyamatosan és mindenki számára elérhető helyet kell találnunk a berendezésnek – tette hozzá az elnök.