Nem dől hátra a szakszervezet: újabb emelés kell a Tescónál a januári kötelező béremelések miatt

A Tescóban szervezett sztrájk meghozta az eredményt, a multicég a jelenleg bruttó 176 ezer forintos fizetéseket 179 ezerre emeli, ha jövő hétfőn ebben meg is állapodnak a szakszervezettel. Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének vezetője szerint ezzel lényegében azt érték el, hogy a kötelező emeléseket az egész évre vetítve betartsa a multicég.

A Dunántúlon többet keresnek

A magyar tulajdonú üzletláncokba nem teheti be a lábát a szakszervezet. Fotók: Schmidt Andrea

– Nem vettem észre nagy változást – Túri Pál szerint hiába magasabbak a bérek abban az üzletben, amely előtt álltunk, nem tapasztalja, hogy nagyobb odafigyeléssel szolgálnák ki őt, mint másutt, ahol kevesebbet keresnek az eladók.– Egy hete kezdtem, eszembe sem jutott máshova jelentkezni, nem véletlenül – ezt már egy egyenruhás nő válaszolta kérdésünkre. A Tesco felé, műszakváltásra igyekvőket viszont nem sikerült szóra bírnunk.Januártól ugyanis a garantált bérminimumot 180 ezer forintra kell emelniük a munkáltatóknak. Sáling szerint a következő lépés az lesz, hogy 20 ezer forintos emelést követelnek novembertől azzal, hogy januártól bruttó 200 ezer forintra emeljék a béreket. Ezzel a Tesco-dolgozók nagyobb része akár elégedett is lehetne.– A Tesco nem fizet egységesen az ország minden pontján – Sáling József azt magyarázza, hogy Budapesten, az M1-es, M7-es autópálya mentén lévő üzletekben 16 ezer forintos, úgynevezett területi alapú bérkiegészítést fizetnek az ott dolgozóknak, hiszen arrafelé nagyobb a munkaerőhiány.

– Hiába hirdetik a bruttó 256 ezer forintos fizetést a másik multinál, az pontosan nem szerepel, hogy mennyit, milyen időbeosztásban kell dolgozniuk, illetve az sem mindig világos, hogy ennek mekkora része cafeteria. A magyar tulajdonú üzletláncokban jóval alacsonyabbak a fizetések, de azokba a szakszervezet be sem teheti a lábát.

A magyar üzletekben kevesebb a fizetés

A piac megoldja majd?

– Ezt is ki kellene egyenlíteni, illetve a létszám megemelése is fontos, hiszen a dolgozók terheinek csökkentése is a célunk – a szakszervezeti vezető szerint más multiknál hiába keresnek többet, nagyobb lehet a szürke zóna.– Tudjuk, hogy rosszabb a helyzet a magyar üzletláncoknál – Sáling József szerint azonban ott nem tudnak érdekeket képviselni, ahol nem keresik meg őket a dolgozók.– Másfelől azok franchise rendszerben működnek, ahány üzlet, szinte annyi a tulajdonos is – azt Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke is megerősítette, hogy ezekben az üzletekben szinte lehetetlen fellépni a munkavállalók érdekében, hiszen például a Tesco 16 ezer dolgozója érdekében egy képviselettel kell tárgyalni, míg az előbbiek esetében kétszáz üzlet kétszáz tulajdonosával kellene, de még a munkaszerződések is legalább kétszázfélék lehetnek.– Érdeklődve követem a bérharcot – Czeglédi Csaba, több szegedi üzlet tulajdonosa a januári kötelező emelésekkel is megküzdött, de azt elismerte, hogy üzleteiben megfigyelhető volt némi forgalomnövekedés, ami a bérek általános emelkedésének is köszönhető. Három hónap múlva egy újabb kötelező emelés is megpróbáltatás a kis üzleteknek, de Czeglédi Csaba bízik abban, hogy a további béremelések esetleg újabb forgalomnövekedést hoznak, így abból kiszorítható az alkalmazottainak az újabb béremelése is.