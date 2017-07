Nem egy Amszterdam, de lehetne rosszabb is: kellemes és ˝vesekőpusztító˝ is akad a szegedi bicikliutak között

Erdélyi Eszter szerint egy dolog a bicikliút minősége, a közlekedési kultúrán is lenne mit fejleszteni. Fotó: Borbola Lilla

A kerékpárszezon közepén sok panasz érkezett szerkesztőségünkbe a város bicikliútjaival kapcsolatban, ezért körülnéztünk, milyen állapotban vannak a főbb útvonalak, és kikértük a biciklisek véleményét.– Alsóvárostól Felsővárosig járok biciklivel, és összességében jó a véleményem a közlekedési lehetőségeinkről – kezdte Erdélyi Eszter.

Buckás, de tűrhető

Herpai Ágnes szerint tűrhető a Petőfi Sándor sugárút bicikliútja.

– Alsóvároson nincs szükség bicikliútra, ott a kis utcákban jól lehet közlekedni, ha megkapja az ember az elsőbbséget – mondta Eszter. A Cserepes sor előtti, gyalogosokkal közös járda viszont gyakran zsúfolt szerinte.– A Szabadkai úti bevásárlóközpont előtt régen nagyon buckás volt az út. Most azért jobb, mióta felújították. A Petőfi Sándor sugárút jól járható – mondta Herpai Ágnes, aki naponta teker ezen a részen. A Petőfi bicikliútjának minőségével kapcsolatban azonban nincs egyetértés. Erdélyi Eszter szerint ott kritikus és járműroncsoló az út a fagyökerek okozta buckák miatt – felújításra szorulna a szakasz. Ágnes másképp látta. – Aki nem ötszázzal megy, annak áthidalható a probléma – mondta, mikor a buckákról kérdeztük.

A Belvárosban a legjobbak

A Csongrádi sugárúton választhatunk: fekvőrendőr vagy repedés. Fotó: Borbola Lilla

A Boldogasszony sugárút is megfelelő kerékpározás szempontjából a megkérdezett bringások szerint, bár a Dóm tér felé továbbhaladva nem egyértelmű a biciklisek útja. Sokan ezért az Aradi téri járdán vágnak keresztül – szabálytalanul.– Ha a belvárosba indulok, akkor a Stefánián szoktam végigmenni. Az a szakasz nagyon kényelmes, és a hídra is könnyű felmenni. Ott inkább a visszaút a döcögősebb, mert a gyalogosok is a bicikliúton szeretnek sétálni – mondta Kövecses Evelin, aki szülővárosával, Szolnokkal hasonlította össze Szegedet. – Itt jóval többen használják az utakat, ezért zsúfoltabbak is, mint otthon – értékelt az egyetemista lány.

Van, ahol rázós a helyzet

Úgy tűnik, a Stefánia bicikliútja az aranyérmes a szegedi kerékpárosoknál – mindhárom nő kiemelte pozitív példaként. Piros pontot érdemel a Szent István tér is, ahol jól láthatók a kerékpársávok. A Csongrádi sugárúton viszont az úttestre festett kerékpársávokban már a trolivezetők és az autósok figyelmén is múlik a biciklisek testi épsége. Az útról egy idő után a lakó-pihenő övezetbe terelik a kerékpárosokat. Makkosházhoz közelítve választhatnak a kerékpárosok: a fekvőrendőrökkel, vagy mellette, az utat több tíz centi szélességben keresztező repedésekkel küzdenek meg.A Bertalan hídon is rosszak a körülmények: kerékpárral már megközelíteni sem könnyű a hidat. Ha pedig egyszer feljutott az ember, akkor a szembejövő forgalommal gyűlhet meg a baja. A villanypóznák miatt ugyanis nem fér el két bicikli egymás mellett.Felsővárostól Tarján felé haladva romlik a helyzet. – A József Attila sugárúton és Tarjánban sok a bukkanó a bicikliutakon, ami főleg görkorcsolyával kellemetlen – mondta Kövecses Evelin. A Retek utcára is sok a panasz. – Jól jönne már a felújítás itt. Ez maximum annak jó, akinek veseköve van, mert kirázza belőle, az biztos! – ezt már Somogyi János mondta, aki mindennap arra jár.A főbb útvonalak közül a Rókusi körutat is jól járhatónak értékeltük, legfeljebb a sok piros lámpa lassítja az arra közlekedőket. A Kossuth Lajos sugárútra kanyarodva kissé szűk a sáv, így a biciklisek többsége kénytelen a gyalogossávba húzni a kormányt, ha szembeforgalom jön.– Nem egy Amszterdam, de lehetne rosszabb is – foglalta össze Herpai Ágnes a szegedi helyzetet. Abban mindenki egyetértett, a bicikliút minősége mellett a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok szabálykövetése is fontos lenne.