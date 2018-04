Nem egyszerű bejutni a legnépszerűbb iskolákba: vonzza a gyerekeket a Dózsa, az Arany, a Gregor és a Gedói

Nem biztos, hogy a lakhely dönt

Menő az olasz és a kajak-kenu

120-ból 96-nak sikerült

Véget értek az általános iskolai beiratkozások – mostanra minden szülő tudja, elsős gyermeke melyik intézménybe jár majd jövőre. A szegedi tankerülettől kapott információink alapján az állami fenntartású iskolákba mintegy 1560 gyermek jelentkezett. A 32 intézményben összesen 66 első osztály indul, a körzetes gyerekek száma pedig egyetlen esetben sem haladta meg a férőhelyekét – vagyis mindenkit fel tudtak venni oda, ahova kötelezően kellett.Más kérdés, hogy sok szülő nem lakóhely szerint keres iskolát, hanem egyéb, más szempontokat vesz figyelembe: a munkahely közelségét tartja elsődlegesnek, tagozatot vagy éppen tanítónőt választ. Így fordulhat elő, hogy néhány iskolába többen jelentkeznek, mint ahány férőhely van. Ilyen esetben a bejutás sem biztos.– Tankerületi szinten a legnagyobb szülői érdeklődés a Szegedi Arany János Általános Iskola, a Szegedi Dózsa György Általános Iskola, a Szegedi Gregor József Általános Iskola és a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iránt mutatkozott – mondta el Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató. Hozzátette, a szabad iskolaválasztás jogának minél szélesebb körben történő érvényesülése érdekében az intézmények mintegy fele megkapta azt a köznevelési törvényben rögzített lehetőséget, hogy átléphessék a maximális létszám 20 százalékát, vagyis több mint 27 gyereket vehessenek fel az induló osztályokba.A Dózsa-iskolában közel kétszeres volt a túljelentkezés. Szuromi István igazgató elmondta, a jelentkezők kevesebb mint negyede volt csak körzetes, de így is sok érdeklődőt voltak kénytelenek más iskolába irányítani. – Az induló két osztályunk az első napon megtelt – tette hozzá.Az intézményben egy kajak-kenu–angol, illetve egy labdajáték–olasz osztály indul. Utóbbi iránt volt nagyobb az érdeklődés: 27 szülő kifejezetten ezt az osztályt jelölte meg. Tavaly egyébként ez éppen fordítva volt. – Bár a törvény szerint a szülő csak iskolát, nem osztályt választhat, így végül mindenkinek sikerült az igényét figyelembe venni – mondta az igazgató. A népszerűség oka az intézményvezető szerint elsősorban annak köszönhető, hogy mindkét tagozat egyedülálló a városban. – Olaszt tanórán csak itt van lehetőség tanulni általános iskolában, a kajak-kenunak pedig már nagy hagyománya van: jelenleg is 14 nemzeti korosztályos válogatott diákunk van.Az Arany János Általános Iskolában az induló 3 osztálynyi, 81 férőhelyre eredetileg több mint 120-an érdeklődtek. – Valószínűleg sokakat elrettentett a túljelentkezés, ezért végül százan jelentek meg a beiratkozáson. A megemelt osztálylétszámoknak köszönhetően végül 96 gyereket fel is tudtunk venni – mondta el Kissné Gera Ágnes . Az intézményvezető a playschool osztályuk szellemiségének és módszerének vonzerejében látja az iskola sikerének titkát, illetve abban, hogy igyekeznek változatos közösségi programokat szervezni a diákoknak.A beiskolázási tendenciák egyébként a tapasztalatok szerint változnak: a szülők egyre szívesebben választják most már a lakókörzetük szerinti iskolát. Ennek eredményeként a tankerületi vezető tapasztalatai szerint lakótelepi, külterületi, illetve a kistelepülési intézmények többségének beiskolázásában sem jelentkeztek már idén létszámgondok.