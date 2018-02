Nem érdemes bliccelni a sztrádákon - telitalálat a megyei matrica

2018-as változások



Korábban a 14 ezer 875 forintos alappótdíj már harminc nap után 59 ezer 500-ra nőtt – idén a türelmi idő hatvan napra hosszabbodott. Ha az autósnak a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás között kettőnél több „pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett", kérheti a büntetés kettőre maximalizálását. 2018 a családok éve: a személygépkocsis kedvezményt már nemcsak a négy-, hanem a háromgyermekes családok is kérhetik. Ezután a motorosok is vásárolhatnak havi matricát, ez májustól elérhető, és 2500 forint lesz.

Fizetős autópálya. Minden négyzetméterét látják. Fotó: Török János

A hazai fizetős útszakaszok használatának 2018-ra érvényes legfontosabb változása lehetővé teszi, hogy a véletlenül sztrádára tévedő autósok az utazás megkezdése után vásárolják meg az e-matricát. Erre a fizetős hálózatra hajtástól számítva hatvan perc áll az autósok és motorosok rendelkezésére.– Célunk az volt, hogy a jóhiszemű, a szolgáltatásért fizetni hajlandó úthasználók figyelmetlenségét és tájékozatlanságát ne szankcionáljuk – mondja Török Szabolcs, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. kommunikációs vezetője. A társaság megnézte, bármelyik felhajtási ponttól számítva talál az autós 60 percen olyan benzinkutat vagy értékesítő helyet, ahol térerő és internet nélkül, fizikailag is vásárolhat matricát.Felvetjük, hogy élelmes, s időnként bliccelős a magyar autós, s ha valaki sztrádán szalad át hirtelen felindulásból Szegedről Makóra, lehet, hogy csak akkor vesz matricát, ha útközben valamelyik pihenőben meglátja a NÚSZ kamerás autóját.– Ezt senkinek sem ajánlom, mert ellenőrzési rendszerünkben 126 fix portál található, ezeken 1064 kamera készíti a képeket, ami 301 forgalmi sáv 24 órás ellenőrzését teszi lehetővé – hangsúlyozza a szakember, hozzátéve, hogy a 45 mobil kamerás, váltott műszakban dolgozó ellenőrző járművön fölül. Megtudjuk, a „tranzakciók" száma 2017-ben meghaladta a 326 milliót.A bliccelés ellen szól az úgynevezett kitereléses ellenőrzés is. Ilyenkor a pálya teljes keresztmetszetét lezárják, és a forgalmat pihenőbe irányítják. Ott mindenki saját szakterületét ellenőrzi, ami hatékony és gyors. Az akcióban rendszeresen részt vesz a rendőrség, a TEK, a NAV, a katasztrófavédelem, a munkaügyi, illetve élelmiszer-biztonsági hatóság és persze a NÚSZ is. Ezek általában európai hatósági akciók részei, számuk 30 körül mozog évente.

– 2017-ben a saját szervezésben is volt hat teljes kitereléses ellenőrzés, ezeket az M3, M7 és M43 autópályákon hajtottunk végre más hatóságokkal közösen – mondja Török Szabolcs, hozzátéve, a sikerre tekintettel ebben az évben tizenkettőt szervez a NÚSZ.A kommunikációs vezető hangsúlyozza, a megyénként 5 ezer forintért váltható éves matrica autósbarát megoldás, sikere töretlen, így a bliccelés ellen is hatékony. Február közepéig több mint 1 millió 193 ezer 2018-ra érvényes megyei matricát vásároltak az autósok, ez 16 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi adat. A Csongrád megyére érvényes e-matricák száma is pontosan ilyen ütemben emelkedett, erre az évre február 15-éig 24,4 ezer fogyott. Persze aki sokat autózik, egész országra érvényes jogosultságot vásárol, az adott időszakra ezek száma 362 ezer, ami 17 százalékkal több, mint a 2017-es időarányos eladás.– Az éves e-matrica mellett a megyei gazdaságos alternatívát jelent azoknak, akik sokat ingáznak a főváros és a Balaton vagy éppen Budapest és Szeged között – hangsúlyozza Török Szabolcs. Így az egész évben használt útvonalukat lefedő megyei e-matricákkal kevesebbet kell fizetni az úthasználatért. A Csongrád megyeieknek 15 ezer forint a 3 megyei jogosultság, ha rendszeresen utaznak a fővárosba, és pontosan ennyibe kerül a budapestieknek is, ha a Balatonra ingáznak. Eközben a személyautók éves e-matricája 42 ezer 875 forint, vagyis a Csongrád megyeieknek belefér még néhányszor ötezer, ha mégis más irányba indulnak.