Nem erre számítottunk: mégsem szökött az egekbe az alma ára

Búzában érő

Októberben a gyümölcsök termelői ára 32 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az ipari almáé pedig több mint 170 százalékkal emelkedett a 2016-oshoz képest. Ledó Ferenc, a FruitVeB szakmaközi terméktanács elnöke szerint átlagos időjárási körülmények között 12 millió tonna almát termelnek Európában, a 2017-es mennyiség viszont épphogy meghaladta a 9 millió tonnát.Szerencsére az étkezési alma itthon csupán 15-20 százalékkal drágult – többet nem bír el a piac, mert az emberek más gyümölcsre váltanak. Az áprilisi fagyok megtizedelték a virágba borult almafákat, és a nyári csapadékhiány is betett a gyümölcsnek.– Hiába locsoltunk, az nem pótolja a csapadékot, az alma nem nőtt meg, a hőségben ráadásul meg is égett – mondta még kora ősszel lapunknak egy már 20 éve almával foglalkozó mórahalmi őstermelő. Akkor 150–300 forint között mozogtak az árak, de megjegyezték, a 380 forintos lélektani határt nem lépheti át télen az alma ára, mert rajtuk marad.Nem is lépte, tegnap a Mars téri nagycsarnokban hét különböző magyar fajtát is árult egy hölgy, 250 forintos kilónkénti egységáron. Ahogy fogalmazott, akciósan, de kiderült, hogy a múlt héten is ennyiért adta a valóban tetszetős szabolcsi almát.Körtéből a Mórahalomról érkező Jobbágyi Dezső kínálta talán a legfinomabbat, kilóját 500 forintért. – A fajta neve Seress Olivér, és minél később szedjük, annál jobb lesz – tudtuk meg a gazdától a jellemzően március végéig is elálló gyümölcsről. Sok nem volt ebből a Mars téren, ellentétben a Bosh kobakkal.Magyarország legelterjedtebb körtefajtájából igazán nagy volt a kínálat, 350–500 forint közötti áron. A kormos körtének is nevezett utóérő gyümölcs eredetileg belga fajta, megfelelően tárolva a szakirodalom szerint január végéig fogyasztható. Az egészséges kínálatból úgy tűnik, lehet ebből február közepe, vége is.Magyarországon 2400 hektáron évente 20-40 ezer tonna körte terem, az időjárás ezt a gyümölcsöt sem kímélte, és a szakemberek szerint 30 ezer tonna alatt maradt a mennyiség 2017-ben. Az okok hasonlók, mint az almánál, fagy sújtotta a szabolcsi és borsodi termőkörzeteket, emellett a nyári csapadék sem volt elegendő.A kínálaton ez egyelőre nem látszik, vilmoskörtéből is nagy volt a felhozatal, ami nem csoda, ez a második legelterjedtebb fajta itthon a Bosh kobak után. Többfélét is árultak belőle, az egyik papírján az állt, hogy Pekchem Vilmos, ami nagy valószínűséggel ezúttal a Packham’s Triumph körtét jelenthette.– Hűtőkamrában egészen március-áprilisig tárolható, ez is ott volt mostanáig – tudtuk meg az eladótól, aki hozzátette, haragoszölden, zöld csumával kell leszedni.– Nem figyelem igazán a fajtát, ránézésre vásárlok, és ha finom, legközelebb is hasonlót veszek, és persze időnként kísérletezem – mondja Markovicsné Mándoki Piroska, aki ezúttal a Bosh kobak mellett döntött. Megtudjuk tőle, jellemzően nyersen fogyasztja, de nagyon szereti 10 éves unokája is uzsonnára vagy tízóraira.Árban leginkább a birsalma szóródott szerdán a Mars téren, 100 forintért csúnyácska gyümölcsöt kínáltak, de harmadát, felét eldobva kompótnak vagy sajtnak teljesen alkalmasat. Az egyik legszebb birset 390 forintos áron találtuk.– Kísérletképpen a hűtőházba tároltuk, a 2-3 fokon tartottuk, de megérte, mert nagyon szép és egészséges maradt – árulja el a titkot a zsombói Benesné Csikota Mónika.Az Irén csarnok exkluzív gyümölcsárusánál egyetlen magyar terméket sem találtunk, de ez nem sokon múlt. – Most Brazíliából hozzuk, de régen nálunk is termelték, és úgy hívták, hogy búzában érő dinnye – mutatja az eladó a valóban exkluzív árú, kilónként 1200 forintért mért gyümölcsöt.Megtudjuk, az idősebb vásárlók gyakran mondják, hogy gyermekkoruk ízei jönnek vissza – és nem mindig ilyen drága, nyáron Spanyolországból importálják, és akkor „csak" feleennyibe kerül.– Nagyon szeretem például a kökényt. Cserebökényben nőttem fel, gyerekkoromban sokszor kijártunk a falu mellé, ahol termett. Nem könnyű vele boldogulni a tüskék miatt, de megéri. Ha megcsípi a dér, nagyon finom.– Az egyik kedvencem a naspolya. Édesanyámnak van otthon fája, arról szoktam szedni. Érdekes módon a gyerekeimnek nem ízlik. Kedvelem a birset is, abból legtöbbször kompótot készítek. Abban a formában mindenki szívesen megeszi.– A klasszikus téli gyümölcsöket, mint az alma vagy a körte, nagyon szeretem. Ezeket már a kislányom is megeheti. A birsalma is nagyon finom. Én kompótnak készítem, a nagymamám pedig mennyei lekvárt főz belőle.– Általában szeretem a gyümölcsöket, mert egészségesek és finomak. Ilyenkor télen szívesen fogyasztjuk a birset, finom ételeket lehet belőle készíteni. Egyszer kaptam ajándékba kökénylekvárt, annak is páratlan volt az íze.