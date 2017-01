Nem eszik forrón az egynapos sztrádamatricát

A felét a külföldiek veszik



Mint Mint Török Szabolcs tól, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, tavaly – minden kategóriát és érvényességi időt összeadva – 12,9 millió matricát értékesítettek. Ezen belül messze a legtöbb, szinte pontosan 8 millió a személyautók heti matricája volt. Ebből viszont minden másodikat – 49,6 százalékot – külföldi rendszámra vásárolták, ők járnának igazán jól az olcsóbb egynapossal.

– Ha sokan kérik, akkor jöhet az egynapos sztrádadíj, de ehhez azért még ki kellene számolni, milyen feltételek mellett lenne gazdaságos a bevezetése – írta január közepén a napi.hu, és ezzel nem várt hullámokat keltett. Az autósszakma azóta is erről beszél, de leginkább a „fejét fogja".Tény, a legolcsóbb, hetinek nevezett 10 napos matrica 2950 forint annak is, aki egyszer megy Szegedről Budapestre, a Balatonra vagy Győrbe, s annak is, aki naponta ingázik a fővárosba. Egyik megoldás a használatarányos útdíjrendszer lehetne, amit az Európai Unió is preferál, és a teherautók már Magyarországon is így közlekednek.Lehetne, de nem lesz, belátható időn belül biztosan nem. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tegnapi megkeresésünkre határozottan cáfolta a használatarányos útdíj bevezetését a személyautókra, s azt is, hogy napirenden lenne az egynapos útdíj bevezetése.Nem ért egyet az egynapos sztrádamatricával az a szegedi vállalkozó sem, aki nagyfiával a válogatott, illetve a Ferencváros focimeccseire jár, miközben felesége és sógornője az IKEA-ban nézelődik, vásárol. – Három megyei matricával megvagyok egy évben, tavaly ehhez csupán egyszer volt szükségem 10 naposra, ez nekem tökéletesen megfelel – mondja. Hozzáteszi: tízszer kellene másik irányba indulnia ahhoz, hogy rosszabbul járjon, mint ha a 43 ezer forintba kerülő évest választotta volna. Az viszont, hangsúlyozza, nagyon nem tetszene neki, ha az egynapos bevezetése miatt emelkedne a megyei matrica ötezer forintos ára.Tény, a megyei úthasználati jogosultság sikere mindenkit meglepett, pedig óriási volt a felháborodás az induláskor. Ezzel szemben nagyon szépen veszik és viszik, a vártnál jóval nagyobb bevételt produkált. És azt is sokan sajnálnák, ha az érdemben olcsóbb egynapos matrica miatti kiesést máshogy szedné be az autósokon a költségvetés. Akik biztosan jól járnának, azok a rajtunk egy nap alatt átviharzó külföldiek – de ennyire azért nem akarunk vendégszeretők lenni.Nem ért egyet a napi matrica bevezetésével a Magyar Autóklub sem, az ötletet a jelenleginél lényegesen drágább kilométer-arányos autópályadíj előszobájának tartja. Közleményük szerint ott, ahol Európában útarányos díjfizetés van, az ár 19–31 forint között mozog kilométerenként. Ezzel számolva a Szeged–Budapest távolság már egy irányban több lenne, mint a jelenlegi 10 napos matrica, vagy ahogy ma már legtöbben vásárolják, e-útdíj. A tehergépkocsik esetében ugyanakkor a jelenlegi kilométer-arányos díjfizetés továbbra is indokolt, mert „az utak igénybevételének mértéke több ezerszeres" a személykocsikhoz képest.