Nem fértek föl a buszra a vásárhelyiek Szegeden - A DAKK is vizsgálja, tényleg elég-e ennyi járat nyáron

Amióta tart a nyári szünet, és ritkábban járnak a helyközi buszok Szeged és Vásárhely között, nagyon zsúfoltak. Fotó: Török János

Tizenhatan nem fértek föl a Vásárhely felé induló buszra július 3-án, kedden délután 16 óra 52 perckor Szegeden,a József Attila sugárúton, a Budapesti körúti kereszteződésnél lévő buszmegállóban.Annyian voltak a Szeged–Hódmezővásárhely–Békéssámson vonalon közlekedő járműben, hogy lehetetlen volt több embert fölengedni. Ebből vita is lett. Az esetről az egyik lemaradt utas az okostelefonján rögtön panaszt tett a Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.-nél (DAKK). Egy Vásárhelyen élő, Szegeden dolgozó nő pedig lapunkhoz fordult a történtek miatt. Azt tapasztalja, amióta tanítási szünet van, és ritkultak a járatok, rendszeresen nagyon zsúfolt buszon utazhat haza. Megjegyezte, amióta elkészült a vásárhelyi elkerülő út, van olyan autóbusz, amely Szeged és Szentes között közlekedik, és már nem megy be Vásárhelyre, hanem elkerüli, így ő azzal sem jut már haza. Érthetetlennek tartja ezt a hozzáállást, hiszen attól, hogy most nem járnak a diákok iskolába, még nem állt meg az élet.Megkérdeztük a DAKK-tól, mit szól az észrevételekre. Mészáros Sándor kommunikációs vezető válasza egyértelművé teszi, a cég nem egyedül, önhatalmúlag dönti el, melyik vonalon mennyi autóbuszt indít. Közszolgáltatási szerződés alapján dolgozik, ennek melléklete a menetrend, amelyet a Hivatalos Autóbusz Menetrendkönyvben tesz közzé. Azt, hogy milyen gyakoriak legyenek a járatok, mikor induljanak, hol álljanak meg, a DAKK megfogalmazása szerint „az utazási igényekhez igazodva, önkormányzati és minisztériumi elvárásoknak megfelelően" alakítja ki, egyeztet a „társszolgáltatókkal" is. „Az utazási feltételeket, a járatok igénybevételét, a fel- és leszállítás rendjét, a közösségi közlekedést igénybe vevők felé megfogalmazott magatartási normákat társaságunk Üzletszabályzata rögzíti", és „az autóbuszok férőhely-kapacitása ismeretében tervezetten rendeljük az autóbuszokat a járati feladatokhoz" – közli a válasz.Ami a konkrét esetet illeti, Szeged és Hódmezővásárhely között nyári tanszünet idején 16.30 és 17 óra között két járattal lehet közlekedni. Az egyik a szegedi Mars térről indul, és Békéscsabáig közlekedik, útba ejtve Vásárhelyt, a másik a szegedi Indóház térről megy, és Békéssámson a végcélja. Ez utóbbira vonatkozott az észrevétel. Június 16-a óta a 16.45-kor Szegedről induló szentesi busz tényleg Vásárhely „érintése nélkül" közlekedik. „A járatmódosítást követően társaságunk is tapasztalta, hogy a járatok zsúfoltan közlekednek, ezért jeleztük a megrendelő képviseletét ellátó Dél-alföldi Közlekedés Szervező Iroda felé a problémát. A járatokon utasszámlálást végzünk, és megrendelői iránymutatás alapján a zsúfoltság, illetve az esetleges utaslemaradás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük" – közölte Mészáros Sándor.