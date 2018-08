Nem gyakori az autóelszállítás - az útburkolatfestés korlátozással jár

Az autósok nem tudták, miért voltak kint a táblák. Fotó: Kovács András

Kiderült, hogy útburkolati jeleket festettek a parkoláshoz. Fotó: Kuklis István

Csütörtöki számunkban írtunk a több napig húzódó Fekete sas utcai parkolási tilalom kapcsán. Az éves bérletet vásárló vagy a helyben lakó is jogszerűen otthagyhatja jó néhány napra az autóját. Megkérdeztük a szegedi önkormányzatot, hogyan boldogulnak, mi a gyakorlat, és eljutnak-e oda, hogy el kell szállítani a munkát akadályozó autót.– Amennyiben 2-3 nappal előbb kihelyezzük az előjelző táblákat, jellemzően csak egy-két gépjármű marad a munkaterületen – írták válaszukban, hozzátéve, a Fekete sas utcából ezúttal nem volt szükség autó elszállítására. Megtudtuk, az előjelző táblák kihelyezésekor felvétel készül az ott található járművekről, és amelyik előtte jogszerűen parkolt a területen, azt díjmentesen átviszik a legközelebbi erre alkalmas helyre.Felvetettük azt is, oldhatná a bizonytalanságot, ha az ideiglenes táblák alatt nemcsak a tiltás kezdete, hanem feloldásának időpontja, illetve a tiltás oka is szerepelne. – A KRESZ és a vonatkozó jogszabályok egyértelműen meghatározzák a jelzőtáblával együtt elhelyezhető kiegészítő táblákat, és azok között ez a jelzés, vagyis a megállási tilalom elrendelésének az oka nem szerepel – írták.Megtudtuk, a munka után a lefestett felület teljes száradása után lehet az eredeti forgalmi rendet helyreállítani. Ez az időjárás függvényében lehet néhány óra és egy nap is. Ha pedig nem szállítják el azonnal az ideiglenes táblákat – ahogy ez a Fekete sas utcában is történt –, akkor 90 fokkal elfordítják azokat, ugyanis „a gépjárművezető részére nem észlelhető jelzésképű tábla hatálytalan".– Tudnak-e arról valamit, hogy a Feketesas utcában miért helyezték ki a megállást péntek déltől tiltó ideiglenes táblákat csütörtökön – kérdezte olvasónk még hétfőn napközben, hozzátéve, azóta semmi sem történt, viszont egész hétvégén nem mertek a házuk előtt parkolni. Megkérdeztük az önkormányzatot, és a válaszra várva kedden délután arra sétálva kiderült, új útburkolati jeleket festettek fel.– A Feketesas utcában az SZKT a Városüzemeltetési Iroda kérésére felfestette a párhuzamos parkolást jelző burkolati jeleket – jött a hivatalos válasz a várostól. Hangsúlyozták, erre azért volt szükség, mert az egyértelmű KRESZ- rendelkezés ellenére eddig az utcában rendszeresen félig a járdán, és gyakran ferdén parkoltak az autósok, és ez a gyalogosközlekedést ellehetetlenítette. Vagyis az ideiglenes jelzőtáblát a munkálatok idejére helyezte ki az SZKT.Tény, hogy az autósoknak lehetett okuk a félreértésre, az utcán végiggurulva ugyanis mindenütt speciális, ferde parkolás van érvényben, ráadásul hátrafelé kell betolatni. A Kölcsey és a Kígyó utcai szakaszon korábban is a párhuzamos parkolási rend volt érvényben – ezt erősítették meg az útburkolati jelek újrafestésével. Külön kis „kutricákat" kaptak azautósok, hogy egyértelműbb legyen a parkolás.– Szombaton és hétfőn is fittyet hánytak az autósok a tiltó táblákra. Tőlünk kérdezgették a topogó vevők, hogy akkor most elszállítják a kocsijukat a vásárlás ideje alatt vagy sem – mondta az egyik üzlet dolgozója, hozzátéve, a hét első munkanapján is telt ház volt azon a szakaszon, hiába voltak kint a megállást péntek déltől ideiglenesen tiltó táblák.Tény, hogy nem egyszerű autómentesíteni egy ilyen munka előtt egy zsúfolt belvárosi szakaszt. Ha a Balatonon nyaral egy éves bérletes vagy egy helyben lakó, ott hagyhatja jó néhány napra az autóját.Információnk szerint végül itt is csak hétfőről keddre virradóra sikerült felfesteni az új jeleket.