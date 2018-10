Nem hagynak halat a Mikulásnak a tavakban - December elejéig 1300 tonna halat költöztetnek a telelőkbe

Védjegyet kaphat a tükörponty



Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, szeretnék elérni, hogy a szegedi tükörponty nemzetközi védjegyet kapjon. – Az eljárás folyamatban van, már Brüsszelben folyik a kérelem értékelése – tette hozzá. A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom. Megkülönböztető képessége folytán az áruknak és szolgáltatásoknak sajátos, eltérő jelleget ad, ezzel biztosítva, hogy a vásárlók megkülönböztessék az adott védjeggyel ellátott árukat és szolgáltatásokat mások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól.

A kisvasút néhol korhadt talpfáin és a keskeny nyomtávú síneken át zötykölődtünk hosszasan Lódi György termelési igazgató sokat látott szolgálati Lada Nivájával, mire eljutottunk a Szegedfish Kft. legnagyobb, 240 hektáros tavához, ahol a jól összeszokott, rutinos, 14 fős brigád reggel 7 óta szortírozta a halakat. Fajta és korosztály szerint helyezik el a halakat a telelőkben, így tavasszal pontosan tudják, milyen hal hol talál-ható.A pontyok lemérve a kisvasúton utazó kádakba kerültek, a busákat egyelőre egy nagyobb tartályba hajították. Az összesen 2100 hektáros tógazdaságnál október 8-án kezdődött az őszi lehalászás, két hónap alatt 1300 tonna étkezési és tenyészhalat költöztetnek át a telelőkbe.– Két hónapos ütemterv szerint haladnak a brigádok, amit eddig nem zavart meg az időjárás, december hatodikára végzünk, a Mikulás már nem talál itt semmit – tette hozzá az igazgató.– Karácsonyra lesz elég hal. A lehalászott halak egészségesek, szépek, így a következő évekre is biztosított a szaporítóanyag – magyarázta Sztanó János, a halgazdaság ügyvezető igazgatója.A Szegedfishnél tisztításra és filézésre már csak december 6-a előtti időpontot tudnak adni, élő halat viszont december 22-én is lehet majd kapni korlátlan mennyiségben. Az árak nem változtak, a legnépszerűbb ponty kilója ezer forint. – Az ismerősök ilyenkor szoktak felhívni, hogy tudok-e nekik segíteni halat szerezni december 24-ére. Mindig azt mondom nekik, hogy persze, 2019-ben te leszel az első – viccelődött az ügyvezető.A tógazdaságban a két hónap alatt 24 nagy tóból költöztetik 100 kisebb telelőbe a halakat. A legnagyobb tóból pontyból 165, harcsából 8, busából pedig kicsivel több mint 11 tonnát halásznak le. Egy dán, vákuummal működő halkiemelő szerszám jelentősen megkönnyíti a halászok munkáját, akiknek így sincs könnyű dolguk derékig a hideg vízben. Kint a szél erősebben fúj, és a hideg is csípősebb. Sánta Attila üzemegység-vezető szerint a legnehezebb dolga a hálóhúzóknak van, akik a halakat húzzák a gép ormánya felé. – A válogatásnál azért a 6–8 kilós busákkal is birkózni kell – tette hozzá két nagy műanyag vödörnyi ponty lemérése között. A jól összeszokott csapat csak ebből az egy tóból napi 20 tonna halat emel ki, hogy karácsonyra mindenki asztalára kerüljön elég.