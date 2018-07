Nem halad egyformán a szupergyors internet - Kisteleken már építik azt, amiből Mórahalmon még semmi sem látszik

A mindennapi hivatali munka is könnyebb, ha nagyobb az adatátviteli sebesség. Mórahalmon és környékén az a kérdés, hogy erre mikor számíthatnak. Fotó: Frank Yvette

2018 végéig minden háztartásba, a program szerint „minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlanhoz" legalább 30 Mbit/s adatátviteli sebességű internetszolgáltatást akar eljuttatni a kormány.Ez főleg a kistelepüléseken tényleg jelentős változást hozhat. Érezhetően könnyebb lehet az életnek minden olyan területén a munka, ahol az informatikának szerepe van, a hivatalos ügyintézéstől az iskolai tanításig. 150 milliárd forintot költenek a szélessávú hálózatra 2350 magyarországi településen. Az állam netszolgáltatókkal is megállapodott, e cégek önerejükből további 608 településen fejlesztik a hálózataikat. Együtt 900 ezer címre jut el így a gyorsabb internet. Ez az utóbbi évek legnagyobb informatikai fejlesztése.A Szupergyors Internet Program vezetője, Debreceni Győző május 25-én tájékoztatta a megyei közgyűlést a munkáról. Az ülésen Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester hozta szóba, hogy ebből a programból a város és a környéke még semmit nem vett észre. Nem derült ki, mikor kezdődik az optikai hálózat építése. A programvezető azt mondta, a megyén belül csak ebben a járásban jellemző a lemaradás. Az a kivitelező, amelyik ebben a járásban elnyerte a munkát, más megyékben szintén ugyanígy áll.Az MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt.-ről van szó, az állami tulajdonú MVM-csoport tagjáról. A cég több mint 6200 kilométernyi optikai gerinchálózatot kezel, és „távközlési szolgáltatásokat nyújt a kormányzat és az állami szervezetek számára" – olvasható a cég honlapján.A megyei közgyűlés óta egy hónap eltelt. Információink szerint a Mórahalmi járásban azóta is ugyanaz a helyzet.A kérdést, hol tart az előkészítés, és mi az oka annak, hogy nem kezdődött el a munka Mórahalmon és környékén, egy hete elküldtük a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez és az MVM Nethez is. Az ügynökségtől megtudtuk, még aznap elkezdték gyűjteni az információt a válaszhoz. Az MVM Nettől is úgy értesültünk, hogy megkapták a kérdést, de még egyeztetnek az ügyben. Mihelyt ideér az állami szervezet és az állami cég válasza, közöljük.– Nálunk gőzerővel zajlik a munka: gerincvezetéket építenek, több helyen egyszerre dolgoznak a munkagépek, egyeztetnek a tulajdonosokkal és velünk is, rendszeresen – számolt be tapasztalatairól Nagy Sándor, Kistelek polgármestere.A Kisteleki járásban a Berotel Networks Kft. nyerte el a munkát. A hósmezővásárhelyi járásban a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Makói és a Szegedi járásban az Invitel Távközlési Zrt., a Szentesi járásban a Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. a kivitelező.