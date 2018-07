Nem hallottak a megyében a műanyagmentes júliusról - A vendéglátók fontosnak tartják az újrahasznosítást

Az A2 Gastro Caffé külön gyűjti a műanyag palackokat. Fotó: Imrényi Dániel

2011-ben indult útjára Nyugat-Ausztráliából a Plastic Free July nevű nemzetközi mozgalom, amelyhez mostanra több millióan csatlakoztak világszerte, így Magyarországon is. Az egy hónapos kampány célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, milyen sok felesleges, egyszer használatos műanyag vesz körül minket. Itthon a Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Humusz Szövetség és a Refill képviseli a műanyag-mentesítő kezdeményezést. Ennek jegyében azoknál a vendéglátóegységeknél, amelyek kiragasztják a Refill matricát a bejárati ajtóra, az arra járók újratölthetik műanyag palackjukat, ezzel elkerülve, hogy új flakont kelljen venni. Olvasónk kérésére utánajártunk, hogy Csongrád megye csatlakozott-e a kezdeményezéshez. A mozgalom magyarországi tagjai elsősorban budapesti kávézók, éttermek és kocsmák, úgy tűnik, a vidékiek nem értesültek a kampányról.– Nem hallottunk a Plastic Free July-ról, pedig abszolút jó kezdeményezésnek tartom – nyilatkozta lapunknak Talmácsi Ádám, az A2 Gastro Caffé tulajdonosa. – Teljes mértékben egyetértünk a kampánnyal, hiszen a környezettudatosság mellett segítséget nyújthatunk az utca emberének, ha a nagy melegben megszomjazik, és friss vízhez juthat. Az üzletpolitikánknak fontos része a műanyaghalmozás mérsékelése, az ásványvizes flakonjainkat elszállíttatjuk, és Pannonhalmán a gyártó újrahasznosítja.– A beszállítókon is múlik, hogy egy üzlet mennyire tudja visszaszorítani a fölösleges hulladék felgyülemlését, szerencsére találtunk olyan partnert, aki például a papírszemetet elviszi – vette át a szót Vas Melinda társtulajdonos. – Környezetbarát csomagolóanyagot használunk, és minél kevesebb műanyagot, tehát teljesen illeszkedik a profilunkba a nemzetközi akció is. Sajnos nincs rá mód, hogy nullára redukáljuk a környezetszennyező hulladék mennyiségét, de a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk a legtöbbet megtenni az ügy érdekében. A termékek külcsínéhez ad hozzá a csomagolás, emiatt is nő a szemét mennyisége, ami a fogyasztói kultúra természetes, de negatív velejárója.– Erről a mozgalomról nem értesültem, de nagyon jó ötletnek tartom – mondta Kozma Zoltán, a Nyugi Kert tulajdonosa. – Mi is csatlakozunk a Szívószálmentes Augusztus akcióhoz, sőt, véglegesen beszüntetjük a szívószál használatát – miután az utolsó csomagunk elfogy, többé már nem adunk az italok mellé. Szelektíven gyűjtjük az üveg-, a papír- és a műanyaghulladékot is, szívesen részt vennénk a Plastic Free July kezdeményezésében is.– Óriási probléma a műanyaghulladék, ezt mi is tapasztaljuk – nyilatkozta Bagi Imre, a hódmezővásárhelyi Szürkebarát Kézműves Sör És Borház tulajdonosa. – Sajnos mi sem hallottunk a Műanyagmentes Július kezdeményezésről, pedig kérdés nélkül csatlakoznánk hozzá. A borházban is szelektíven gyűjtjük a szemetet, mindenfajta környezetszennyezést próbálunk kerülni.A nemzetközi mozgalomról bővebben a www.plasticfreejuly.org weboldalon olvashatnak az érdeklődők.