Nem jutott be a Konyhafőnök középdöntőjébe Czutor Zoltán

A híres Czutor-féle harcsapaprikás, túrós gyufatésztával.

Ismert emberek versenyeznek az RTL Klub gasztrovetélkedőjében, köztük a héten egy szegedi arc is felbukkant. Czutor Zoltán , a Belmondo frontembere is kötényt kötött a Konyhafőnök VIP-ben, de a középdöntőbe már nem jutott be: az utolsó selejtező adásban búcsút intett neki a zsűri.– Tudok és szeretek is főzni, örültem, hogy lehetőséget kaptam a műsorban – mesélte a zenész, aki cukrásszal, pékkel és egy vezető séffel készült. – A baráti körömhöz tartoznak ezek a szakemberek, akik különféle praktikákat tanítottak nekem. Mivel nem lehetett tudni, milyen feladatok várnak ránk, konkrét ételeket nem volt értelme begyakorolni. Mivel azonban ebben a műsorban az időnek van a legnagyobb szerepe, annak nagy hasznát vettem, hogy tudtam, mi az, amit gyorsan el lehet készíteni – például köretként.

Nincs ok a kesergésre, a legjobb napján esett ki. Fotó: RTL KLUB

Czutor Zoltán harcsapaprikására a legbüszkébb, nem véletlenül azt készítette az első adásban. Gyufatésztára tette a túrót köretként, hogy összebékítse tányérján Szegedet és Baját. Minden más azonban, azt mondja, újdonság volt számára. – Raviolit vagy szárcsát például még soha nem készítettem, a wasabigyökérrel sem dolgoztam még. Kisebb riadalmat is váltottam ki azzal, hogy miután lereszeltem a felét, a maradék kis darabot ki akartam dobni. Szerencsére nem tettem, mert mint megtudtam, több tízezer forintba került.A többi alapanyag nem volt ismeretlen számára, csak az, ahogyan fel kellett dolgozni. Az újítások annyira megtetszettek neki, hogy két ételt azóta már otthon is elkészített: a teás sütit és a kecskesajtos tekercset. Ettől függetlenül nem tartja valószínűnek, hogy gyakran áll majd neki ilyen különleges ételek elkészítésének otthon. – A műsor után a feleségem paradicsomos húsgombóccal fogadott, és azt hiszem, semmi nem esett olyan jól, mint akkor ez az egyszerű étel.

A zenész azt mondja, elfáradt a forgatások alatt, hiszen hajnaltól késő estig dolgoztak. Annak pedig örül, hogy egy hétig végig tudott maradni. – Pont a legjobb napomon estem ki: a főételem a többiek szerint a legjobb lett, és a süteményem is a fiúk mezőnyében a legsikerültebb volt. Ha egy elbénázott napomon mondja azt a zsűri, hogy hagyjam el a konyhát, valószínűleg rossz érzés maradt volna bennem. Így viszont könnyebb, mert nincs miért hibáztatnom magam.