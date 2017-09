Nem kapott séfkabátot a szegedi Fincsi bácsi

Fincsi bácsi zöldségeket farag. Fotó: TV2

Egyik séf sem akarta csapatába, így bár nem küldték el idő előtt a tréningnapokon, végül mégsem jutott séfkabát a Séfek séfe című műsorban Liu Zhinek, azaz Fincsi bácsinak. A szegedi kínai szakács így kiesett a TV2 gasztrovetélkedőjéből.

A végeredmény mesés. Fotó: TV2

– Azért voltam csalódott, mert minden feladatot jól megcsináltam. Bár az adásban nem mutatták, de például a kacsabontással én végeztem leghamarabb, mindössze 25 percre volt szükségem hozzá. Az első napon, a zöldségek darabolásánál is megdicsértek, pedig olyan vágókéssel, amit kaptam, még soha nem dolgoztam, és az utolsó napon a másolás is jól sikerült.

Fincsi bácsi hozzátette: a csapatfeladatokkal voltak gondjai – az első napon azért, mert senki nem azt csinálta, amit kellett volna, a második napon pedig azért, mert hátráltatták, így nem sikerült mindent kitálalni. – Az első napi nyúlmájas saláta volt egyébként a legnehezebb, mert rengeteg elemből kellett összeállítani – árulta el, bár azt is megjegyezte: egyetlen ételt sem készített még soha azok közül, amikkel az adásban meg kellett birkóznia.– Sajnáltam, hogy el kellett búcsúznom a műsortól – mesélt arról a pillanatról, amikor kiderült, neki már nem jutott séfkabát. – Az volt a célom, hogy a top szakácsok előtt is bizonyítsak, és kapjak egy visszajelzést, milyen véleménnyel vannak a munkámról. Azt gondolom, ezt megkaptam, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogy részt veszek máskor is ilyenen, ha lesz rá lehetőségem.