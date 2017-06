Nem kapták meg a fizetésüket a diákok

A múlt hét elejéig kellett volna megkapniuk a májusi béreiket azoknak a diákmunkásoknak, akik egy iskolaszövetkezeten keresztül az Operátor Zrt. közvetítésével multiknál dolgoztak. Az érdeklődőket többször szerverhibára hivatkozva kérték türelemre, majd szombaton a közösségi oldalon jelent meg egy közlemény, amiben a cég számlájának sajtóhírek miatti zárolását okolták azért, hogy nem tudják kifizetni a multik által a Humán Operátor Zrt.-nek már átutalt összegeket.



Múlt csütörtökön döntött a Szegedi Törvényszék Czeglédy Csaba szombathelyi szocialista politikus és társai előzetes letartóztatásáról, mert őket költségvetési csalással gyanúsítják, ebben az ügyben folyik nyomozás.



– A májusi hónapban 140 ezer forinttal károsítottak meg – írja egy lány a közösségi oldalon a károsultak számára létrehozott csoportban. A hozzászólásokból az derül ki, hogy többségükben 60–160 ezer forint bért vártak májusi munkájukért, amit most nem kaptak meg. Akadnak olyanok is, akik a fizetésüket ugyan megkapták, de valamennyivel kevesebbet, mint amennyi járt volna a szerződés szerint.



Többeket az bosszant, hogy a múlt héten kezdtek volna dolgozni, de amint megjelentek a Humán Operátor Zrt.-vel kapcsolatos hírek, akkor közvetlen munkáltatóiktól kértek volna garanciát a bérük kifizetésére, de mivel ezt nem kapták meg, másnap nem mentek már dolgozni.



Közben a zrt. kiadott egy közleményt, amelyben kifejtik, hogy a cég igazgatósága értetlenül áll az elmúlt napokban a társasággal és az igazgatóság elnökével, Czeglédy Csabával kapcsolatban történtek előtt. Azt is írják, hogy az adóhatóság az elmúlt években folyamatosan ellenőrizte a vállalkozást, de egyszer sem marasztalták el őket.