Nem kell kéz a rigónak, ha vakarni akarja magát - vadasparki galéria

Az egész napos vadasparki program egyik legizgalmasabb része annak a fekete rigónak a meggyűrűzése volt, amit az állatkert egyik munkatársa varázsolt elő egy vászonzsákból a kisgyerekek szeme láttára – a madarak és fák napját tegnap tartották a Szegedi Vadasparkban. Közben a kicsik megtudhatták, hogy a rigó szinte 360 fokban el tudja fordítani a fejét, így nem is kell neki kéz, ha meg akarja vakarni magát, hiszen csőrével teste minden pontját eléri. A megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai az érdeklődőknek elmondták, hogy a madarak és a fák a stresszes hétköznapok ellensúlyozásában is fontos szerepet töltenek be. A fák oxigént termelnek, port szűrnek meg a városokban, a zajvédelemben is pótolhatatlanok. A színes, gyönyörű madarak éneke, a fák zöldje és virágaik látványa pozitív hatással van az emberre. A kullancs szakszerű eltávolítását is megtanulhatták a kilátogatók.