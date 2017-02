Nem kell matrica a hűségkártyára

Az idei évtől nem küldünk új érvényesítő matricát a Délmagyarország-hűségkártyára, amely így, a 2016 végén lejárt matricával is feljogosítja előfizetőinket a kedvezmények igénybevételére. Olvasóink telefonon és az ügyfélszolgálatokon személyesen is rendszeresen érdeklődnek a 2017-es matricáról, ezért is fontos hangsúlyozni: nem küldünk ilyet, a kártya ettől függetlenül érvényes. A kedvezménynyújtó, kártyaelfogadó helyek listáját továbbra is rendszeresen közöljük lapunkban.