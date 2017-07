Nem kell vízdíjat fizetniük a gazdáknak az öntözővíz után

gazdák június elsejétől szerették volna a vízdíjfizetés felfüggesztését, de a belügyminiszter egy hónappal későbbi időponttól vezette azt be azzal, hogy a június 20. utáni időszaktól húsz százalékkal csökkentett díjat kell megfizetniük a gazdáknak.



A vízkészletjárulékot egyébként 2016 őszétől kell ismét fizetniük az öntöző gazdáknak. 2006 után mentességet élveztek a gazdák, majd 2014-től az állam vállalta a szolgáltatás megfizetését. Az Európai Bizottság azonban kimondta, hogy a tagállamoknak meg kell felelni a Víz Keretirányelv előírásainak, ezért figyelembe kell venniük a költség-visszatérülés elvét, és díjat kell megállapítani. Ezért kellett 2016-tól újra bevezetni az öntözés után a díjfizetést.



Ráadásul ekkor erősítették meg azt is, hogy a vízkivételi engedélyeket is szigorúan bevasalják mindenkin, még a háztartási kutak használóinál is. A drága engedélyeztetési procedúrát a tiltakozások hatására parkolópályára tették. A vízkészletjárulékot azonban az engedéllyel rendelkezőknek fizetniük kellett, akik most a hőség és az aszály hatására kérték, hogy az állam tekintsen el annak megfizetésétől addig, amíg az extrém időjárás elmúlik.