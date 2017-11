Nem keltek el a pornográf ex librisek: taroltak a tiltott könyvek az árverésen

A felhozatal színvonalát jelzi, hogy az Országos Széchényi Könyvtár és a szegedi Somogyi-könyvtár is jelentett be elővásárlási szándékot számos kiadványra. Sőt – ahogy pénteki lapunkban megírtuk – a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelmi hivatala szintén levédett egy verskéziratot és egy levelet az egyedisége miatt.



Várakozáson felül teljesített József Attila két kötete, 270 ezret, illetve 360 ezer forintot adtak értük. Szárnyaltak a repüléssel kapcsolatos és az Adria-témájú könyvek. Az előzetes feltételezések szerint keltek el a Kassák Lajos szerkesztette MA Magyar Avantgárd irodalmi és képzőművészeti folyóirat számai. A licitálók darabonként 30 ezerről 40 ezerre emelték az árukat.



Csapody Vera botanikus és növényrajzoló kuriózumnak számító aláírt akvarelljeiért komoly közelharc bontakozott ki. Az ugyancsak különlegességnek beharangozott Katona István-féle, páratlanul ritka történelmi munka viszont csak a 120 ezer forintos kikiáltási áron kelt el.



Szokás szerint népszerűek voltak a halászati és vadászati témájú könyvek. A hírességek szegedi meghívóit, fényképeit tartalmazó gyűjteményt is magasan, 60 ezer forint fölött ütötték le – és ezentúl Frank Sándor mesterszakács, étteremtulajdonos kollekcióját gazdagítja.



Ugyancsak jól teljesítettek a tiltott könyvek, amelyeket nemzetiszocialista, illetve szovjetellenes témájuk miatt a második világháború után törvénnyel vontak ki a forgalomból, és ítéltek megsemmisítésre. A pornográf ex librisekért viszont meglepetésre senki nem tett ajánlatot.