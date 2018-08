Nem könnyű áttekerni a villanyoszlopok és a korlát között: szűkös a hely bringával a Bertalan hídon

Bérdi Józsefné a szűkös útszakaszon gyakran megáll, hogy elengedjen másokat - a manőverezést tartja legveszélyesebbnek. Fotó: Kuklis István

Egy szegedi olvasónk kereste meg lapunkat azzal, hogy unokája elesett kerékpárjával a Bertalan hídon, mert a híd két szélén lévő járda korlátaihoz közel lévő villanyoszlopok között nem fért el.– Gyakran járok erre kerékpárral, és általában kerülgetni kell az oszlopokat a szűkös hely miatt – erősítette meg a helyszínen Szögi István nyugdíjas elektrotechnikus is, hogy a probléma valós. – Egyszer egy kismotoros felhajtott ide, és majdnem összekoccantunk, mert nem fértünk el. Persze motorral egyébként sem szabad itt közlekedni. Egy biciklis is nehezen fér el, nemhogy több – magyarázta Szögi István.– A hídról lefelé hajtva a legveszélyesebb közlekedni. Ott nagyon kevés hely van még egy biciklinek is, ráadásul ott föl is gyorsul az ember – mondta Sólya Zoltán. – Erre járok dolgozni. Itt nagyon oda kell figyelni, hogy ne történjen baleset. Jó lenne, ha valami megoldás születne a problémára, mert én is fennakadtam már az egyik póznán. Ezenkívül a járda is bukkanókkal teli, gödrök tátongnak rajta, és szlalomozniuk kell a kerékpárosoknak, ha nem akarnak elesni – fejtette ki a szegedi férfi.– Nehezen lehet elférni, és mindig manővereznem kell, amikor áttekerek a Bertalan hídon – mondta Bérdi Józsefné. – A szűkös útszakaszon megállok, hogy elengedjem az erre sétálókat és biciklizőket, hogy elférjünk – mondta el.Megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy érkezett-e panasz a Bertalan hídról, illetve miként lehet megoldani a problémát.– A szegedi Bertalan hídon történt kerékpáros baleset kapcsán társaságunkhoz nem érkezett bejelentés. A hídon egyébként csak gyalogosforgalmi létesítmény van – sem kerékpárút, sem kijelölt kerékpársáv nem található rajta. A jelenlegi szélesség nem teszi lehetővé közvilágítási oszlopok áthelyezésével sem a járdán kerékpáros létesítmény kialakítását – reagált megkeresésünkre a Magyar Közút kommunikációs osztálya.