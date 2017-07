Nem könnyű kitalálni mi legyen a gyerekkel az szünidőben: otthon nyaral a nyolc Szunyogh gyerek

A két kisebbik lány a nagymamánál volt két hetet, iskolai táborba nem akartak menni, másik táborba sem, így itthon töltik a nyarat

– mondta Szunyogh Zoltánné Hajnalka a lányok szobájában.Szunyogh Zoltán és családja 2009-ben Nyíregyházáról költözött Csongrád megyébe, a családfő itt kapott munkát. Nemrég költöztek Ópusztaszerre, ahol tízen élnek egy fedél alatt. Hajni 20, Szabolcs 19, Vivien 16, Barbara 14, Kinga 10, a legkisebb gyerek, Zolika szerdán volt négyéves. Az édesanya bátyjának két gyermekét is ők nevelik: Józsika 11, Anita 11 esztendős.Az Ópusztaszer utáni kanyarban álló ház egyik szobája a lányoké, a másik a három fiúé. Arra voltunk kíváncsiak, hogy telik a nyár egy nyolcgyermekes családnál. Mint kiderült, sokkal egyszerűbben, mint gondoltuk.

Úgy telik a napjuk, hogy lustálkodnak. Addig alszanak, ameddig akarnak. Délelőtt mindenki a saját szobáját kitakarítja. Aztán egész nap csak a telefonjukat nyomogatják és facebookoznak. Ilyenkor megengedem a lányoknak, hogy fessék a hajukat, vagy kifessék a körmüket. Este virgoncabbak, napközben elszórakoztatják magukat

– mesélte az édesanya.Hasznosan is igyekeznek eltölteni az időt: Vivi, akit a Kossuth Zsuzsanna szakképző iskola stílus- és divattervező szakára vettek fel, rajzol, ruhákat tervez. Az iskolások a kötelező olvasmányokkal és az olvasónaplóval küzdenek, a legnagyobbak, Jani és Szabolcs pedig dolgoznak, napszámba mennek, ha kell.A délelőtti pihenés után napnyugta körül indul be az élet Szunyoghéknál, a kis Zolika felkapja a stoplis focicipőjét és futballozik a nagyobb fiúkkal, a lányok pedig nézik. Délután tollasoznak, görkorcsolyáznak. Ha már lehűlt a levegő, este tízig kint ülnek a kertben és beszélgetnek.Szunyoghék idén nem mennek nyaralni, édesanyjuk azt mondta, csak vonattal tudnának elindulni bárhová, de ennyi gyerekkel nem vállalja, veszélyesnek tartja.Más gyerekek jönnek el hozzájuk nyaralni.

A barátnőm kisfia is jön majd egy hétre, Barbi barátnője, Bogi is szeret nálunk lenni. Ha a szomszéd gyerekek is átjönnek játszani, 13-14 gyerek is összegyűlik az udvaron

– mondta az édesanya.A nap fénypontja a pancsolás. Zolika a minőségellenőr, ő vizsgálja meg a felfújható medencében lévő víz hőmérsékletét. Ha neki jó, akkor a mehetnek a többiek is. Így tettek látogatásunkkor is, hamar csuromvizes lett még az is, aki nem vágyott a pancsolásra, ezért bosszúból a slag is előkerült, és mindenki kapott egy kis vizet a nyakába.