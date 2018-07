Nem látni a sor végét: már az 5 órát is elérte a várakozás Röszkén, Tompa felé terelik a forgalmat - fotók

A mórahalmi felüljáróról a sor végét se látta kollégánk: négy sávon, tömött sorokban torlódnak az autók. Bár "csak" 29 fok van Szegeden, a pályán legalább 38-39 fok a hőérzet. Sokan letakart ablakokkal próbálják a meleget az autón kívül tartani, mások a pálya aszfaltján sétálnak kendővel a fejükön.- A dinamikusan megnövekedett forgalom miatt jelentős a torlódás a Röszke Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. A várakozási idő csökkentése érdekében a rendőrök vasárnap 10 órától a szükséges ideig, szakaszosan a Bács-Kiskun megyei Tompa felé terelik a forgalmat.A magyar és szerb állampolgárok használhatják az Ásotthalom, a Tiszasziget, a Röszke Közúti, illetve a Bácsalmás Közúti Határátkelőhelyet is. Ezek naponta 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Emellett bárki számára elérhető a nap 24 órájában a hercegszántói és a tompai átkelő. A Szerbia felé tartóknak azonban várakozásra szinte az összes határátkelőn számítaniuk kell.- Szombat estére már a 4 órát is elérte a várakozás a Röszke Autópálya Átkelőhelyen, de vasárnap reggelre már 5 órára nőtt az idő. Az utazóknak Szerbia felé célszerű másik határátkelőt választani. Használhatják a 24 órás nyitvatartással működő tompai vagy hercegszántói határátkelőt, vasárnap napközben pedig 7 és 19 óra között a Tiszasziget, Ásotthalom, Röszke vagy Bácsalmás Közúti Határátkelőhelyet.Szintén torlódásra számíthatnak Ásotthalomnál az autósok, ott mindkét irányba egyórás a várakozás.A rendőrség a hétvége további részében is erős határforgalomra számít Csongrád megyében. A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.police.hu oldal Határinfo rovatában , valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.