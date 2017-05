Megújul Tarján és Felsőváros: nem lehetett megmenteni az öreg orvosi rendelőt

Nagy Sándor. Fotó: Frank Yvette

– Reményeink szerint idén novemberben már megköthetjük a szerződést azzal a vállalkozóval, aki a hamarosan kiírandó közbeszerzésen elnyeri a tarjáni városrehabilitáció munkáját – mondta Nagy Sándor (Együtt). A 16-os belvárosi és felsővárosi körzet önkormányzati képviselője közel két éve járt szerkesztőségünkben lapunk Fogadóóráján. Az ott tett ígéreteit és vállalásait kértük most számon Szeged városfejlesztési alpolgármesterén, akinek körzetében több utcát is érint a tarjáni felújítás. A rehabilitáció jelentős része a zöld város programban valósul meg, de ezzel párhuzamosan jelentős járdafelújításokra is számítani lehet.– A Retek utca 16. számnál levő játszótér felújítása is ennek a programnak lesz a része, és a környék focipályáinak állapotát is felmértük már. Megkérdeztük fórumokon az itt élőket, és kérdőívet is kitöltettünk: mire lenne a legnagyobb szükség a környéken. Egyes focipályákat ezért felújítunk, de olyanok is lesznek, amelyeknek a helyén parkoló lesz – közölte Nagy Sándor. Körzetében a Tünde téri óvodát a város nagy ívű óvodafejlesztési programjában a tervek szerint augusztustól újítják fel uniós pénzből. A felújítási program második körében pedig a Kemes utcai óvodát is fel szeretnék újítani még a jövő év elején.Két éve még arról volt szó, hogy a József Attila sugárúti rendelő műszaki fejlesztése hamarosan elkezdődik. – Azóta kiderült, hogy nem éri meg felújítani. Az öreg épületbe például nem tudunk beszereltetni liftet, ami az akadálymentesítés miatt lenne kötelező. Ezért az a döntés született, hogy a hamarosan megszűnő Gáspár Zoltán utcai óvoda épületébe költöztetjük át ezt a rendelőt jövőre – magyarázta Nagy Sándor.

A Debreceni utca burkolatának felújítása az ígéretekhez híven elkészült, a körzetben kisebb-nagyobb járdajavítások és padcserék történtek az elmúlt két évben. A József Attila sugárúti kerékpáros közlekedésről azt mondta, hogy a járdát nem lehet szélesíteni, a platánokat pedig nem akarják kivágni.Valóban nehezen fér el egymás mellett gyalogos és biciklis, jelen állás szerint a Rom utca környékén épülne egy új átvezető szakasz a bringásoknak, ami csökkentené a sugárút kerékpáros-forgalmát. Addig is hamarosan újrafestik a gyalogos és kerékpáros közlekedés iránymutató jeleit a sugárúton – a tervek szerint sűrűbben követnék egymást az aszfalton az eddiginél.A Kemes utcai padokon főleg nyaranta tanyázó hajléktalanokról Nagy Sándor azt mondta, hogy a közterület-felügyelet felszólítására csak ideiglenesen oldódnak meg ezek a helyzetek a városban, így nem tudja garantálni, hogy a padokat idén csak az itt élők használják majd.