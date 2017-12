Nem lett döntős a szegedi nindzsa

Mivel a döntős páholyba csak a legjobb 20 versenyző ülhetett fel, ahol teljesítmény alapján folyamatosan cserélődtek a játékosok, mire rá került a sor, tudható volt, hogy a 9 akadályt tartalmazó pálya utolsó előtti szakaszának feléig mindenképpen el kell jutnia, hogy legyen esélye. Bár eljutott eddig az akadályig, és el is kezdte ezt a pályát, végül idő előtt vízbe esett, így búcsúznia kellett a versenytől.– Sokat várakoztam, mire sorra kerültem, ez is közrejátszott abban, hogy már nem figyeltem annyira – mesélte Apáti Sándor. – Ahol leestem, az volt a pálya legnehezebb eleme. Nagyon sokan követték el ugyanazt a hibát, amit én: rosszul nyúltam a rúdhoz, és kicsavarodott a kezemből. Akkor természetesen csalódott voltam, hogy nem sikerült bejutnom a döntőbe, de átgondolva most már úgy látom, a célt, hogy magamnak bizonyítsak, elértem. Szóval összességében elégedett vagyok.