Nem maradt hely a jótékony Mikulásnak a szegedi adventen

A Mátrix Mikulása 2015-ben. Idén nem az adventi forgatagban osztják az ajándékot. Archív fotók: Kuklis István

– Idén nem oszthatja ki az adventi forgatagban a Mátrix Mikulása azt az ezer ajándékcsomagot, melyet nehéz sorsú családok gyermekeinek szán – mesélte szerkesztőségünknek felháborodottan Rácz Anett, az alapítvány elnöke. Mint elmondta, a közhasznú szervezet eddig minden évben helyet kapott a szegedi karácsonyi helyszíneken, hogy ott jótékonysági tevékenységet folytasson.

– Volt, hogy a Széchenyi téren, máskor a Dóm téren rendeztük az adományozást. Tavaly például a kézművesvásárban, a mesekastélyban vártuk a rászorulókat. Bár az idei elutasításra hivatalos indoklást nem kaptunk, úgy tudom, az volt a gond, hogy legutóbb nagy tumultussal és rendezetlenséggel járt a csomagok átadása. Ezt viszont nekünk sem akkor, sem később nem jelezte senki, pedig nem voltunk elérhetetlenek: mindennap a mesekastélyban olvastunk fel meséket is a gyerekeknek. Ráadásul mi jónak éreztük a programot, még felvételek is készültek, és egyiken sem tűnik úgy, mintha bárkinek problémája lenne azzal, hogy várnia kell.Rácz Anett hozzátette: telefonon olyan tájékoztatást is kapott, hogy nem érkezett meg időben az az e-mail, melyben jelezték az idei ajándékosztási szándékukat. Amikor pedig később ismét elküldte a hivatalos levelet, már elutasítást kapott. Ezzel indokolta egyébként Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója is, hogy idén nem lesz jótékony Mikulás az adventi programok között.– Későn jelezte a Mátrix alapítvány a helyigényét, akkorra már összeállt a teljes program, és annyira zsúfolt az a nap, hogy már nem is fértek bele. Többek között ezen a napon érkezik a Rádió 1 is a kitelepüléssel. A Bogyó és Babóca kiállításba pedig ilyen tömeget nem lehet beengedni – mondta az igazgató.Rácz Anett hangsúlyozta, természetesen annak ellenére sem marad el az idei ajándékozás, hogy kiszorultak az adventi helyszínekről: idén a Móra-múzeum elé várják majd azokat, akiket az iskolák, védőnők vagy a családsegítő központ ajánlott támogatásra.